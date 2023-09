Die SpVgg Ansbach ist auf Formsuche

Nicht gerade im Freudentaumel versinken zur Zeit die Spieler und Funktionäre der SpVgg Ansbach. Eine Negativserie belastet die Nerven.

Aus den letzten sieben Spielen holten die Westmittelfranken gerade einen einzigen Punkt. Beim 2:2 gegen die SpVgg Bayreuth verspielte Ansbach zudem einen 2:0-Vorsprung.

Und ein weiteres Negativerlebnis kam noch hinzu: das Pokal-Aus bei Landesligist SC Großschwarzenlohe (2:4). 20 Gegentore kassierte die Hasselmeier-Elf in besagten sieben Spielen und erzielte nur fünf eigene Treffer. Überspitzt formuliert gleicht die Ansbacher Defensive derzeit einem Schweizer Käse. Und Offensiv weht nur ein laues Lüftchen.

Letzteres liegt auch daran, dass seit Saisonbeginn die beiden besten Torschützen fehlen. Patrick Kroiß kämpft noch mit den Nachwirkungen seines im Dezember 2022 erlittenen Kreuzbandrisses und Sven Landshuter laboriert an einer Schambeinentzündung. In den letzten Wochen verletzte sich dann auch noch Lukas Schmidt am Knie. Somit lastet die Angriffsverantwortung aktuell auf den Schultern des aus einer Kreuzbandverletzung gekommenen Michael Sperr und des zum Stürmer umfunktionierten Niklas Seefried. Die Bilanz von Sperr mit vier Treffern und Seefried mit zwei ist ausbaufähig. Maximilian Hirschmann sowie Florian Seefried scheinen die Verantwortlichen noch nicht überzeugt zu haben, um über Kurzeinsätze hinaus in Frage zu kommen.

Hohe Belastung für Amateure

In der Defensivarbeit passieren zu viele Konzentrationsfehler, und in puncto Konzentration muss die Mannschaft 100 Prozent geben, um in der Regionalliga mithalten zu können. Der gelungene Saisonstart mit acht Punkten aus den ersten vier Spielen ohne Niederlage schien einigen - vor allem aus dem Ansbacher Umfeld - den Realitätssinn vernebelt zu haben. Die Erwartungshaltung stieg, und die Träumereien haben nun schwere Dämpfer erlitten.

Die Verantwortlichen der SpVgg Ansbach sind der Meinung und Überzeugung, dass Trainer Christoph Hasselmeier mit seinen Assistenten den "Turnaround" schaffen kann und wird. Eine in der Branche häufig durchgeführte Maßnahme "Trainerentlassung" wird es laut Sportvorstand Norbert Weidlein nicht geben. Dieser sieht den Grund der Negativserie "vor allem in der kurzen Pause wegen der Relegation (das zweite Jahr hintereinander), die vielen Spiele unter der Woche. Das ist für Amateure eine wahnsinnige Belastung". Auch fehlt laut Weidlein "im Moment das Spielglück, Bälle gehen knapp vorbei statt rein". Sollte das Spielglück sich wieder zu Gunsten der Ansbacher wenden und die Urlaubsplanung abgeschlossen sein, sollte das Punktekonto sich auf der Habenseite wieder füllen.