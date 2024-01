Die Spitznamen der Premier-League-Klubs

Gunners, Reds und Red Devils sind bekannte Namen, doch welcher Premier-League-Klub verbirgt sich zum Beispiel hinter The Hatters? Die gängigsten Spitznamen der Mannschaften aus der aktuellen Premier-League-Saison (2023/24) im Überblick.

Im Mutterland des Fußballs sind viele Vereine bereits im 19. Jahrhundert gegründet worden. Über die Jahre haben sich da einige kuriose Spitznamen entwickelt, die in der Folge in alphabetischer Reihe vorgestellt werden.

FC Arsenal: (The) Gunners

Der Spitzname "Gunners", also auf deutsch Kanoniere, geht auf die Gründung des Vereins zurück. Weil der Verein 1886 von Arbeitern des Rüstungsfabrikanten Royal Arsenal gegründet wurde, waren in der Ur-Form des Wappens zunächst drei nach Norden gerichtete Kanonen von oben zu sehen. In einer Abwandlung erschien 1925 dann zum ersten Mal auf der linken Seite der Spitzname "The Gunners".

Aston Villa: (The) Villa, The Villans

Aston Villa wurde 1874 von Mitgliedern der methodistischen "Villa-Cross-Wesleyan"-Kirche in Birmingham gegründet - ursprünglich, damit sich die Cricket-Spieler in den Wintermonaten fithalten konnten. Das Gebäude wurde 2008 abgerissen, der Spitzname hatte sich bis dahin allerdings schon lange durchgesetzt.

AFC Bournemouth: The Cherries

Den Spitzname der "Cherries" (Kirschen) bekam der 1899 gegründete AFC Bournemouth etwa 1910 verpasst. Grund für diesen war die rote Spielkleidung und dass sich in der Nähe des Vereins ein Garten mit Kirschbäumen befand.

FC Brentford: The Bees

"Bees" (Bienen) geht auf eine Missinterpretation zurück. Eigentlich hatten Anhänger des 1889 gegründeten Klubs den Spielern in den Anfangsjahren "Buck up Bs!" zugerufen. Fälschlicherweise wurde dieser Schlachtruf von den Medien als "Buck up bees!" festgehalten. Mittlerweile bildet die Biene auch das zentrale Element des Logos.

Das Logo des FC Brentford. IMAGO/Shutterstock

Brighton & Hove Albion: The Seagulls

Brighton & Hove liegt in Südengland direkt am Meer - und welche Tiere gibt es an Küsten? Richtig, Möwen oder englisch "seagulls". Das Tier ist außerdem zentraler Bestandteil des Wappens.

FC Burnley: The Clarets

Dass die Spieler des 1882 gegründeten Vereins aus Burnley einmal "The Clarets" (Die Weinroten) genannt werden sollten, war in den Anfangsjahren nicht absehbar, denn die Trikots waren alles andere als weinrot. Erst nach einigen Experimenten (blau-weiß oder auch mal grün) wurden zur Saison 1910/11 die bis heute so typischen weinrot-blauen Farben eingeführt. Der Spitzname ließ nicht lange auf sich warten.

FC Chelsea: The Blues

Anfang der 1950er Jahre wurde dem Logo des FC Chelsea ein Löwe beigefügt. Infolgedessen kamen zwischenzeitlich Spitznamen wie "Lions" oder "Blue Lions" auf, welche in der Fangemeinde nicht auf Begeisterung stießen, schließlich hatte bereits Millwall den Spitznamen "The Lions". Rund zehn Jahre später erhielt der Klub aus dem Londoner Stadtteil Fulham wegen der Änderung seiner Trikotfarben in Blau und Weiß den Spitznamen "The Blues", welcher sich bis heute bewährt hat.

Mit José Mourinho als Trainer feierten die Blues große Erfolge. imago images/Colorsport

Crystal Palace: The Eagles

In der Anfangszeit war "The Glaziers" (Die Glaser) der gängige Spitzname für das Team aus London. Er geht auf das für die Weltausstellung 1851 gegründete Gebäude im viktorianischen Baustil zurück. 1936 wurde der Crystal Palace bei einem Brand allerdings völlig zerstört. Trotzdem wurde der Name vom Fußballklub weiterhin verwendet. Erst eine Änderung des Wappens zur Saison 1973/74 führte zu einem neuen Spitznamen. Im Vordergrund des Crystal Palace ist nun ein Adler zu sehen - "The Eagles" waren geschlüpft.

FC Everton: The Toffees, The Blues, The People’s Club

Warum die "Toffees" (Karamell- oder Sahnebonbon) genau Toffees heißen, darüber existieren mehrere Erklärungen. Die bekannteste geht auf einen Süßwarenladen zurück, der in der Nähe des Goodison Parks Süßigkeiten verkaufte, darunter auch "Everton Mints". Diese waren so beliebt, dass schnell die sogenannte "Toffee-Lady-Tradition" entstand. Hierbei wurden vor Spielbeginn Everton Mints ins Publikum geworden.

Seit 1901 spielt der FC Everton in seinen blauen Trikots, der Ursprung für Spitzname Nummer zwei. Die Bezeichnung "The People's Club" (deutsch: Der Klub des Volkes) geht auf Trainer David Moyes zurück. Der diesen Ausspruch während seiner Amtszeit (2002-2013) getätigt hatte.

FC Fulham: The Cottagers, The Whites

Seit 1896 trägt der 1879 gegründete Verein aus dem Westen Londons seine Heimspiele im Stadion "Craven Cottage" direkt am Ufer der Themse aus. Schnell wurden die Spieler von den Fans "The Cottagers" genannt. Der zweite Spitzname, "The Whites" (Die Weißen), geht wieder einmal auf die Spielkleidung zurück. Diese ist beim FC Fulham überwiegend weiß.

FC Liverpool: The Reds

Der Spitzname des FC Liverpool ist wohl einer der bekanntesten der Premier League - und auch einer, der am schnellsten erklärt ist: Rote Stutzen, rote Hosen, rote Trikots. Das war aber nicht immer so! Denn in den Anfangsjahren lief die Mannschaft in blau-weißen Trikots auf. Erst 1896 änderten sich die Klubfarben - auch wegen der Nähe des Stadtrivalen FC Everton.

Die Reds (Rekordspieler Ian Callaghan in der Mitte) holten 1977 gegen Borussia Mönchengladbach den Europapokal der Landesmeister. imago images / Colorsport

Luton Town: The Hatters

Die Stadt Luton war während des 18. und 19. Jahrhunderts ein bedeutendes Zentrum für die Hutindustrie. Infolge dieser Verbindung wurden die Einwohner der nördlich von London gelegenen Stadt auch "Hatters" genannt. Zudem ist sowohl das Stadtwappen als auch das Vereinslogo mit einem Strohhut verziert. Der Spitzname des Premiere-League-Aufsteigers von 2023 ergibt sich also von selbst.

Manchester City: The Citizens, ManCity, Skyblues

Einhergehend mit den bereits seit dem 19. Jahrhundert in himmelblauer Farbe gestalteten Trikots wird der Triple-Sieger von 2023 oftmals als "Skyblues" bezeichnet. Ein anderer Spitzname, "The Citizens", hat sich vereinfacht gesagt aus dem Vereinsnamen "Manchester City" entwickelt. "ManCity" stellt schlichtweg eine Abkürzung dar.

Manchester United: Red Devils, United, ManUnited

Spricht man von den Red Devils ("Rote Teufel"), ist klar, dass damit der englische Rekordmeister (20 Titel) gemeint ist - dabei geht der Spitzname eigentlich auf ein Rugby-Team zurück. Ursprünglich bekam diesen der aus der Nähe von Manchester stammende Salford Rugby Club von französischen Journalisten verpasst. Sechs erfolgreiche Siege bei einer Frankreich-Tour 1934 führten zur Bezeichnung "Les Diables Rouge", französisch für "Die roten Teufel".

Sir Matt Busby, der in den 1960er Jahren nach der Flugzeugkatastrophe von München die Mannschaft wieder aufbaute, gefiel dieser Name besser als der bis dahin geläufige. Er fand ihn schlicht furchteinflößender als "Busby Babes", wie die Spieler bis dahin oft bezeichnet wurden. In den 70er Jahren tauchte der Teufel auch im Logo auf.

Die weiteren Spitznamen sind Kurzformen des Vereinsnamens.

Das Team der Red Devils in der Saison 1997/98. imago sportfotodienst

Newcastle United: The Magpies, The Toon

Einige Premier-League-Klubs sind nach Vögeln benannt, so auch Newcastle United. Der Legende nach entstand der Spitzname "Magpies", als sich zwei Elstern auf der Nordtribüne des Stadions niederließen und dem Verein Glück brachten. Außerdem sind die Vereinsfarben schwarz und weiß, genau wie das Federkleid einer Elster.

Nottingham Forest: Tricky Trees, The Reds, Garibaldi Reds

Neben der Kurzform "Forest" gibt es für den 1865 gegründeten Verein eine Reihe weiterer Spitznamen. Während der Ursprung von "The Reds" in den Vereinsfarben (rot und weiß) liegt, muss man bei "Tricky Trees" etwas weiter ausholen. Nottingham Forest ist nämlich nach dem nahegelegenen Walderholungsgebiet (ca. 1,8 Kilometer nördlich der Stadt) benannt - im Wappen ist deshalb ein Baum.

"Garibaldi Reds" oder einfach "Garibaldis" geht auf den italienischen Freiheitskämpfer Guiseppe Garibaldi zurück. Seine Gefolgschaft wurde auch "Rothemden" genannt. Rote Trikots tragen auch die Spieler von Nottingham Forest.

Sheffield United: The Blades

Der vorherrschende Spitzname von Sheffield United ist "The Blades" (deutsch: "Die Klingen"). Er ist eine Anspielung auf Sheffields Status als führender Hersteller von Schneidwaren im Vereinigten Königreich. Die Klingen sind auch Teil des Logos.

Tottenham Hotspur: Spurs, Lilywhites

Der Name Hotspur geht auf Sir Henry "Hotspur" Percy zurück. Der englische Adelige erwarb sich seinen Beinamen, der auf deutsch so viel wie Heißsporn bedeutet, in zahlreichen Schlachten des 14. Jahrhunderts. Spurs ist die Plural-Kurzform von Hotspur.

Um die Jahrhundertwende 1899/1900 spielte Tottenham erstmals in weißen Trikots und marineblauen Hosen. Diese Farbkombination brachte mit "Lilywhites" einen weiteren Spitznamen hervor.

West Ham United: The Hammers, The Irons

Der Verein wurde 1895 als "Thames Ironworks Team" (in Anlehnung an eine Werft an der Themse in West Ham) gegründet, der Spitzname "The Irons" war da nicht weit. Als Hinweis auf die Werft waren bereits zu Beginn zwei gekreuzte Hämmer im Logo der Betriebsmannschaft. Als der Verein 1900 in eine Gesellschaft umgewandelt wurde und fortan West Ham United hieß, etablierte sich Spitzname Nummer zwei.

"Hitz, the Hammer" (Thomas Hitzlsperger) bei den Hammers. imago images/Shutterstock

Wolverhampton Wanderers: Wolves

Auch die Wolverhampton Wanderers haben einen tierischen Spitznamen, auch wenn dieser weniger geschichtsträchtig ist als so manch anderer. "Wolves" (deutsch: "Wölfe") leitet sich nämlich einfach aus der Stadt Wolverhampton ab.

