Die Spitzenspiele gehen an Eintracht Bamberg und die DJK Ammerthal

Stühlerücken an der Tabellenspitze. Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg beim bisherigen Spitzenreiter DJK Vilzing hat die DJK Ammerthal Platz eins erobert. Zweiter ist jetzt wieder der FC Eintracht Bamberg, der parallel die SpVgg Ansbach knapp mit 2:1 bezwang. Allerdings können die Domreiter unter der Woche sogar noch auf den "Platz an der Sonne" vorrücken. Voraussetzung dafür ist aber mindestens ein Zähler im Nachholspiel gegen den TSV Großbardorf. Dritter ist wieder Neuling ASV Neumarkt nach dem 2:0 über die DJK Gebenbach. Im Tabellenkeller feierte der SV Seligenporten den ersten Saisonsieg.

FC Eintracht Bamberg - SpVgg Ansbach 2:1 (0:0)

Ausverkauftes Haus in der Domstadt. 500 Zuschauer fanden den Weg in den Fuchspark, und damit waren alle hinsichtlich der Corona-Auflagen erlaubten Plätze restlos besetzt. Doch lange Zeit war es ein eher unaufgeregtes Spiel. Großer Respekt beider Teams voreinander führte wohl dazu, dass sich das meiste Geschehen im Mittelfeld abspielte. Nur selten einmal gab es nennenswerte Offensivaktionen. Keiner wollte Fehler machen, das Hauptaugenmerk lag darauf, einfach das Risiko zu minimieren. Die beiden Schlussleute Fabian Dellermann und Sebastian Heid erlebten zunächst eine eher ruhige erste Halbzeit.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Das ging dann zwischenzeitlich so weit, dass sogar nach rund 30 Minuten dem Ball die Luft ausging und das Spielgerät gewechselt werden musste. Aber auch mit neuem Leder überwogen Einzelaktionen. Ansbach freilich hatte dabei das Handicap, dass mit Ausnahme von Patrick Kroiß praktisch seine gesamte Abteilung Attacke nicht zur Verfügung stand. Einen Auftakt nach Maß erwischten die Bamberger dann gleich zu Beginn des zweiten Durchganges: Pass von Tobias Linz auf Franz Helmer, der Jakob Tranziska schön in Szene setzte. Dieser erzielte aus kurzer Distanz seinen zehnten Saisontreffer - 1:0 (47.). Doch damit nicht genug der Hiobsbotschaften für die Gäste. In Minute 54 humpelte dann auch noch Eric Weeger nach einem Zweikampf verletzungsbedingt vom Platz. Dennoch wurde die zweite Hälfte wesentlich lebendiger von beiden Seiten. Nach 65 Minuten prüfte Kroiß den bis dahin kaum geforderten Dellermann und zwang ihn zu einer Glanzparade.

Auf der Gegenseite verspielten die Hausherren einen glasklaren Konter nach rund 80 Minuten und die mögliche Vorentscheidung. Die folgte dann aber nur eine Minute später. Der eingewechselte Lukas Schmittschmitt traf mit seinem Freistoß aus zentraler Position aus rund 19 Metern zum 2:0. Aber die Ansbacher - oder besser gesagt der "Zehner" der "Nullneuner" - hatte dann doch noch was dagegen. Patrick Kroiß sprintete durch zwei Verteidiger und überwand Dellermann mit einem schönen Schlenzer zum Anschlusstreffer (86.). Zu mehr reichte es für die Ansbacher aber nicht mehr.

TSV Karlburg - ATSV Erlangen 1:1 (0:1)

Trainer Markus Köhler war die gesamte Partie über den ganzen Platz zu hören. "Zwei Ballkontakte" war immer wieder die Aufforderung an seine Karlburger Spieler, den Ball schnell im Spiel zu halten und dem Gegner keine Möglichkeit zur Balleroberung zu geben. Eine Rechnung, die unter dem Strich sehr gut aufging für den TSV Karlburg. Denn er erkämpfte sich nach zuletzt zwei Niederlagen einen hochverdienten Zähler. Gegen den ATSV Erlangen zeigten die Unterfranken vor allem nach dem Wechsel eine starke Partie und bestachen mit Lauf- und Zweikampfstärke, Leidenschaft und Einsatzwillen. Und mit etwas Glück wäre vielleicht sogar noch ein klein wenig mehr drin gewesen. Zwei gute Möglichkeiten in der Schlussphase fanden nicht den Weg ins Tor. So blieb es beim umjubelten Treffer von Marco Kunzmann nach etwas mehr als einer Stunde, als er einen schön durchgesteckten Ball von rechts im langen Eck versenkte (67.).

Die Erlanger - noch unter der Woche mit dem Husarenstück des Sieges über Vilzing erfolgreich - kamen in der zweiten Halbzeit nicht wie selbst gewünscht zur Geltung. Hatten sie in den ersten 45 Minuten noch etwas mehr vom Spiel, kamen sie in Durchgang zwei eigentlich zu keiner wirklich gefährlichen Chance. So lebte die Hoffnung der Erlanger auf einen Auswärtssieg lange vom frühen Führungstreffer von Nico Geyer nach gerade einmal vier Minuten Spielzeit. Am Ende war die Leistung unter dem Strich zu wenig, um der Spitzengruppe wieder auf die Pelle zu rücken.

DJK Vilzing - DJK Ammerthal 0:4 (0:0)

Der Favorit DJK Vilzing wankte und fiel am Samstagnachmittag auch. Dabei spielte die Eibl-Elf wesentlich druckvoller und verbessert gegenüber der Partie unter der Woche in Erlangen. Doch wie schon bei der ersten Saisonniederlage am Mittwochabend, begünstigte erneut ein Abwehrfehler den Führungstreffer für die Gäste. Bis dahin hatten die Kicker von Huthgarten eigentlich ein klares Chancenplus. Alleine Andreas Jünger hätte sein Torekonto ordentlich aufbessern können. Doch auch die Gäste versteckten sich keineswegs und verzeichneten neben einigen guten Szenen auch einen Pfostenschuss. So ging es bei herrlichem Fußballwetter und mehr als 600 Zuschauern zunächst noch torlos in die Kabinen.

Auch nach dem Wechsel sahen die zahlreichen Zuschauer zunächst zwei unveränderte Mannschaften - personell wie auch spielerisch. Zählbares brachten aber dann doch die Gäste auf die Anzeigetafel. Matthias Graf war nach einem Fehler in der Defensive alleine vor Torhüter Maximilian Putz und überwand diesen abgezockt zum 1:0 (55.). Die Hausherren antworteten mit zahlreichen Angriffen. Andreas Jünger mit seinem Distanzschuss aus knapp 20 Metern unmittelbar nach dem Anstoß war die erste Ansage an die Gäste. Doch trotz guter Gelegenheiten brachten die Vilzinger die Kugel in keiner der zahlreichen Szenen über die Linie des Ammerthaler Gehäuses. Und wie das eben oft der Fall ist, wenn du vorne nicht triffst, dann schepperts hinten.

Ammerthal konterte beinahe genüsslich und entschied die Partie innerhalb von nur zwei Minuten. Beide Male traf Lukas Dotzler für seine Farben (84. und 86.). Nicht nur Saisontreffer Nummer acht und neun für den 26-jährigen Mittelstürmer, sondern auch die Übernahme der Tabellenführung in der Bayernliga Nord für seinen Klub. Aber als wäre das noch nicht genug, schlug es sogar ein viertes Mal im Vilzinger Gehäuse ein. Es lief bereits die Nachspielzeit, als Daniel Gömmel das 4:0 markiert hatte.

ASV Neumarkt - DJK Gebenbach 2:0 (1:0)

Wenige Tage nach der ersten Saisonniederlage fand Aufsteiger ASV Neumarkt vor eigenem Publikum schnell wieder in die Spur. Gerade einmal acht Minuten waren gespielt, als Christian Schrödl nach Balleroberung und Zuspiel von Leon Gümpelein alleine vor Gästekeeper Christoph Lindner auftauchte und sicher vollendete. Die Hausherren blieben auch in der Folgezeit das aktivere Team.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der ASV mehr Spielanteile. Allerdings verpasste es die Elf von Jürgen Schmid ein deutlicheres Resultat zu erzielen. Lediglich einmal noch durften sie dann jubeln. Und am Treffer zum 2:0 waren wieder die beiden Protagonisten des ersten Tores beteiligt, allerdings mit vertauschten Rollen. Christian Schrödl passte mustergültig direkt in den Lauf von Leon Gümpelein, der erst zwei Verteidiger aussteigen ließ und schließlich unter Einbeziehung des Innenpfostens für den ASV erhöhte.

SV Vatan Spor Aschaffenburg - SC Feucht 0:5 (0:4)

Der Aufsteiger aus Aschaffenburg bringt nun auch zu Hause kein Bein mehr auf den Boden. Gegen den Mitaufsteiger aus Mittelfranken war die Partie eigentlich schon nach einer Halbzeit entschieden. Hielten die Hausherren am kleinen Schönbusch zunächst noch ganz gut mit, brachen mit dem Führungstreffer von Tim Ruhrseitz nach 20 Minuten die ersten Dämme. Feucht spielte nun sicher und kontrolliert und erhöhte durch Stephan König (30.) und noch einmal Tim Ruhrseitz (43.) auf 3:0. Noch vor der Pause setzte Ruhrseitz unter gütiger Mithilfe von Vatan Spors Hendrik Ehmann das 4:0 drauf, der Treffer wurde dem Feuchter gutgeschrieben, sah für manche aber auch nach Eigentor aus.

Durchgang zwei wurde nach der Pflicht dann zur Kür für die Feuchter im Duell der Aufsteiger. Trainer Florian Schlicker nutzte jetzt die Gelegenheit und gönnte Salim Ahmed, Julian Schäf und Tamino Grätz vorzeitigen Feierabend. An den Kräfteverhältnissen änderten aber auch diese Wechsel nichts, kurz vor dem Ende erhöhte Nicolae Oltean sogar noch auf 5:0 für den Gast (87.).

SV Seligenporten - TSV Großbardorf 4:2 (3:2)

Eine unterhaltsame erste Halbzeit sahen die Zuschauer in Seligenporten. Die schnelle Führung der Gäste durch Tim Strohmenger nach zehn Minuten glichen die Hausherren durch Leo Kettlitz schon sieben Minuten später wieder aus. Und nur weitere 180 Sekunden danach hatte der SVS die Partie sogar gedreht. Giuliano Nyary brachte die Elf von Gerd Klaus sogar in Führung. Der Angreifer der Klosterer legte aber noch einen drauf und erhöhte nach 36 Minuten sogar auf 3:1 - für den ehemaligen Regionalligisten ein völlig neues Glücksgefühl in dieser Saison. Das reichte aber nicht ganz bis zur Halbzeitpause. In der Nachspielzeit nutzte Valentin Reitstetter eine Unachtsamkeit der Hausherren zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte gab es dann trotz einer von beiden Seiten intensiv geführten Partie zunächst keine weiteren Treffer. Vor allem die Gallier drängten nun auf den Ausgleich, doch die Hausherren zeigten wie schon zuletzt im Derby in Feucht ein geschlossenes und starkes Abwehrverhalten. Während die einen zitterten und die anderen hofften, fiel dann in der Nachspielzeit dann doch die Entscheidung. Christian Knorr traf zum umjubelten 4:2-Endstand.

FC Sand - Würzburger FV 4:0 (1:0)

Der Einstand des neuen Würzburger Coaches Harald Funsch steht noch aus. Dennoch war der neue Übungsleiter als Zaungast dabei im Seestadion und musste dabei wie die mitgereisten WFV-Anhänger eine deutliche Niederlage sehen.

Beim FC Sand stand wie in den Wochen zuvor Matthias Strätz an der Außenlinie und hatte für die Partie gegen den Traditionsverein eine klare Strategie für das aus seiner Sicht Sechs-Punkte-Spiel ausgegeben: "Wir wollen wieder kompakt stehen, gut verschieben und vor allem präsent in den Zweikämpfen sein. Dazu einfach weniger individuelle Fehler machen." Verzichten musste der Trainer allerdings auf Stammtorhüter Markus Geier, der unter der Woche in Abtswind eine aus seiner Sicht "unberechtigte Rote Karte" gesehen hatte. "Von außen habe ich auch gedacht, dass es ein klarer Platzverweis war. Die Bilder zeigen aber, dass es kein Foulspiel war", so Trainer Strätz. Für den gesperrten Geier rückte Alessandro Burkhard zwischen die Pfosten und feierte prompt am Samstag einen "Shutout", blieb also ohne Gegentor.

Auf der anderen Seite des Platzes dagegen lief es fast schon perfekt für die Sander, die schon früh durch Timm Strasser in Führung gingen (14.). Nur fünf Minuten später gab es das nächste dicke Ding für den FC, doch Christopher Gonnert zirkelt das Leder nur an den Querbalken. Nun kamen auch die Gäste besser ins Spiel. Demir Bas scheitert nach 32 Minuten an Burkhard. Und kurz vor der Pause kam es wieder zum Eins-gegen-eins Duell zwischen Bas und Burkhard. Diesmal zielte der Würzburger über das Tor (43.). Kurz nach der Pause erging es den Würzburgern dann ähnlich wie vor einer Woche in Bamberg. Innerhalb weniger Minuten entschied der Gegner die Partie. Erst traf Timm Strasser in der 46. Minute nach Zuspiel von Andrè Karmann zum 2:0. Dann erhöhte Christopher Gonnert nur wenig später aus der Distanz in den Winkel gar auf 3:0. Eine klare Bewerbung zum "Bayerntreffer des Monats".

Die Partie war damit entschieden. Das Aufbäumen der Würzburger gestaltete sich übersichtlich und letztlich ohne zählbaren Erfolg. Dafür besserten die Sander noch einmal ihr Torverhältnis auf. Christopher Gonnert nach sehenswertem Pass von Sven Wieczorek besorgte den 4:0-Endstand (74.).

SpVgg Bayern Hof - TSV Abtswind 0:3 (0:2)

Ernüchterung bei den Hofer Bayern, zufriedene Gesichter bei den Kräuterdörflern aus Abtswind. Denn die Gäste wissen nicht erst seit diesem Samstag, was sie an Servero Sturm haben. Die Treffsicherheit ihres Angriffsspielers bedeutete schon nach 15 Minuten Spielzeit eine beruhigende 2:0-Führung und vielleicht schon da eine kleine Vorentscheidung. Das Spiel hatte kaum begonnen, als der Schrägschuss des Abtswinders von halbrechts im Tor einschlug (3.). Treffer Nummer zwei war ein schöner Schlenzer von Sturm über Keeper Guyon hinweg. Vorausgegangen war auch diesem Treffer ein vermeidbarer Ballverlust der Hausherren und die schnellere Reaktion der Gäste beim Umschaltspiel. Zugegeben, den Hofer Bayern fehlten mit Drewanz, Kindl und Seifert drei wichtige Spieler, so dass insgesamt nur wenig zündende Ideen der Schwarzgelben zu verzeichnen waren. Dennoch hätte die Begegnung vielleicht sogar wieder eine andere Wendung nehmen können, aber Tomas Petracek köpfte nach einer Ecke einen Verteidiger auf der Linie an, so dass dieser praktisch mit seinem Scheitel klären konnte. Pech für die Hofer, dass ausgerechnet der bis dahin erfolgreichste Torschütze Petracek noch vor der Pause verletzungsbedingt vom Platz musste.

Kurz nach Wiederanpfiff hatten die Hausherren dann noch einmal den Torschrei auf den Lippen, doch auch Hüseyin Durkan brachte den Ball nicht im Gehäuse unter (48.). Getreu dem alten Sprichwort "Wenn du kein Glück hast, kommt auch noch Pech hinzu" kassierten die Hofer dann sogar noch Gegentreffer Nummer drei. Beim Versuch einen Ball zu klären, prallten Torhüter David Guyon und Verteidiger Noah Ismail im eigenen Strafraum zusammen. Der zunächst dennoch geklärte Ball landete bei Adrian Dußler, der diesen dann aber aus 40 Metern im leeren Tor unterbrachte. Guyon war verletzt liegen geblieben, konnte aber anschließend weitermachen.

DJK Don Bosco Bamberg - ASV Cham (Sonntag, 15 Uhr)

Spielbericht folgt