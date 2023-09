Die Spinne von Fröttmaning - Hradecky stolz: "Bayern hatte vielleicht sogar ein bisschen Schiss vor uns"

Im Herbst 2022 stand er lange in der Kritik. Beim Spitzenspiel in München aber bestätigte Lukas Hradecky seinen Formanstieg im Jahr 2023, hielt überragend und legte damit den Grundstein zum Leverkusener Punktgewinn beim 2:2 gegen den FC Bayern.

Es waren nicht nur diese drei verrückten Minuten: Zwischen der 43. und der 45. vollbrachte Hradecky in der Allianz-Arena drei Großtaten: Erst lenkte er Sanés Schuss mit den Fingerspitzen um den Pfosten, dann parierte er Goretzkas Kopfball genauso wie Gnabrys Abschluss aus kurzer Distanz.

Doch nicht nur bei diesem Dreierpack glänzte Leverkusens Keeper am Freitagabend im Spitzenspiel, sondern er setzte - nachdem er bereits in der 35. Minute einen Kopfball von Thomas Müller entschärft hatte - in der 57. Minute noch eine Monsterparade obendrauf.

Als Harry Kane alleine vor dem Leverkusener Kasten auftauchte und flach aufs linke Eck abzog, hatten die Bayern-Fans in der Arena bereits den Torschrei auf den Lippen. Doch diesen ließ der für einen Keeper relativ schmächtige Hradecky ersterben. Fuhr er doch blitzartig sein rechtes Bein aus und wehrte den Ball zur Ecke ab - Hradecky, die Spinne von Fröttmaning.

Dieser ordnete seine Leistung ganz lapidar so ein: "Das Rezept ist bekannt: Wenn man hier etwas holen will, muss der Torwart ein paar halten und die anderen ein paar Schüsse blocken." Und so beschrieb der 33-Jährige, der im Herbst 2022 in der Kritik stand, aber seit Jahresbeginn wieder sehr fokussiert wirkt, auch seine Großtat gegen Kane ganz sachlich, statt große Töne zu spucken.

"Da hast du wenig Kontrolle", analysierte er die Großchance, "du machst dich groß. Diesmal hat es gereicht. An einem schlechten Tag berührst du den Ball und er geht trotzdem rein." Und gab dann doch zu: "Das war natürlich eine schöne Parade."

Hradecky: "Überzeugender haben wir hier nie gespielt"

Deutlich offensiver wurde Hradecky bei der Einordung der Leverkusener Leistungsfähigkeit. "Es war mein neuntes Spiel hier", blickte Hradecky auf seine Auftritte mit Frankfurt und Bayer 04 in München zurück, "und überzeugender haben wir hier nie gespielt. Das war schon unsere beste Leistung hier. Wir haben das Spiel kontrolliert, man hat es in der ersten Hälfte auch gemerkt, die Bayern haben sich hinten reindrücken lassen und hatten vielleicht sogar ein bisschen Schiss vor uns."

Selbst eine Topmannschaft wie die der Münchner zollt also der Werkself Respekt, die selbst immer mehr Vertrauen in die eigene Stärke entwickelt. So war Hradecky selbst nach dem späten Gegentreffer zum 1:2 in der 86. Minute klar, dass die Partie für Bayer noch nicht verloren war.

"Mit dieser Mannschaft, mit dieser Offensivqualität geht immer etwas. Wie es dann kam, da war etwas Glück dabei. Jonas macht das clever", sagte der Kapitän mit Blick auf die Szene, die dem Strafstoß zum 2:2 vorausging, aber "der Punkt ist verdient. Die Bayern können nicht meckern, dass es so ausgegangen ist."

Doch Hradecky wäre nicht Hradecky, wenn er nach den Erfahrungen der Vorjahre nicht auch ein paar mahnende Worte gefunden hätte. "Ich bin froh, dass wir so einen Start hingelegt haben", bilanziert er und fordert: "So muss es weiter gehen. Wir dürfen keinen Zentimeter nachlassen." Denn das ist eine wesentliche Zutat für das Rezept, wenn man in einer ganzen Saison und nicht nur in München erfolgreich sein möchte.