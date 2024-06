Die Spielregeln für das kicker-Tippspiel

Du hast ein Händchen für Tipps? Du ahnst vorher, wie Spiele ausgehen werden? Dann ist das kicker-Tippspiel genau das Richtige für dich! Bei insgesamt über 300 Ligen, Pokalen, Qualifikationsrunden und so weiter kannst du dein Fußballwissen beweisen und mit den richtigen Einschätzungen punkten. Preise gewinnen und sich mit Freunden in Tippgruppen messen geht natürlich auch. Lest hier, wie das kicker-Tippspiel funktioniert

Wettbewerbe Beim kicker-Tippspiel stehen grundsätzlich alle Wettbewerbe zur Verfügung, deren Ergebnisse wir in unserem umfangreichen Angebot anbieten. Dazu gehören neben den über 300 Profi-Wettbewerben auch die Amateur-Wettbewerbe und Spiele aus den Sportarten Handball, Basketball, Eishockey und American Football. Tippabgabe Für jeden einzelnen Wettbewerb gibt es ein separates Ranking, d. h., jeder User kann selbst entscheiden, welche Ligen und/oder Pokalwettbewerbe er tippen möchte. Die Abgabe jedes Tipps ist bis zum Anpfiff der jeweiligen Partie möglich. Profis

Die Spiele im Profibereich werden grundsätzlich auf Ergebnis getippt, im Pokalwettbewerb zählt hierbei das Resultat nach Ablauf der regulären Spielzeit, also ohne Verlängerung und Elfmeterschießen. Für das exakt richtige Ergebnis gibt es 3 Punkte, stimmt die Tendenz (Sieg, Unentschieden, Niederlage), gibt es 1 Punkt. Wenn bei einem tendenziell richtigen Ergebnis auch die Tordifferenz korrekt ist, gibt es 2 Punkte (Beispiel: Tipp lautet 2:0, Ergebnis 3:1 --> 2 Punkte oder Tipp lautet 1:1, Ergebnis 0:0 --> 2 Punkte). Amateure

Bei Amateurspielen kann grundsätzlich nur die Tendenz getippt werden, also 1 für Heimsieg, 2 für Auswärtssieg und X für Unentschieden. Für einen richtigen Tipp kriegt der Tipper einen Punkt. Handball, Basketball, Eishockey, American Football

Aufgrund der schwer zu tippenden genauen Ergebnisse gibt es auch hier das 1/X/2-System. Sonderfälle Wird ein Spiel abgebrochen, nicht ausgetragen oder am grünen Tisch gewertet, wird es im Tippspiel komplett aus der Wertung genommen, es gibt also keine Punkte für niemanden. Falls es beim Ranking der Bundesliga in der Entscheidung um einen Tagessieg oder die Gesamtpreise zur Punktgleichheit mehrerer Teilnehmer kommt, entscheidet zunächst die höhere Anzahl richtiger Tendenzen (richtiges Ergebnis zählt hierbei auch als richtige Tendenz), anschließend entscheidet das Los über die bessere Platzierung. Tippgruppen Um sich beim kicker-Tippspiel mit Freunden, Kollegen etc. messen zu können, bieten wir auch hierfür die Tippgruppen an. Jeder User hat die Möglichkeit, selbst eine Tippgruppe zu gründen oder einer bestehenden Gruppe beizutreten. Die abgegebenen Tipps werden bei der Teilnahme in mehreren Gruppen für jede einzelne übernommen, d.h. unterschiedliches Tippen ist hierbei nicht möglich. Der Gründer einer neuen Tippgruppe wird automatisch zum Gruppenadmin und ist für die Verwaltung seiner Mitglieder verantwortlich. Der Gruppenbeitritt wird über ein Bewerbungsverfahren organisiert. Der Gruppenadmin entscheidet dabei über Aufnahme oder Ablehnung eines Bewerbers und bestimmt somit über die Zusammenstellung seiner Tippgruppe. Gleichzeitig kann der Admin natürlich auch gezielt Mitspieler über einen Einladungslink in seine Gruppe einladen. Alles klar? Dann würden wir dir viel Spaß und ein gutes Händchen. Falls nicht, dann findest du weitere Antworten in den FAQ. Ansonsten stehen wir dir gerne zur Verfügung: