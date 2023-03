"Die Spieler bezahlen die Agenten"

Um den entfesselten Markt der Spielervermittler, den die FIFA zu regulieren versucht, sind diverse Rechtsstreitigkeiten entbrannt. Eine mögliche Lösung: Die Spieler selbst müssen ihre Berater bezahlen wie zum Beispiel im US-Sport. Die Frage ist, ob auch wirklich alle Klubs mitspielen würden.

Wenn es um Millionen geht, dann geht es schnell vor Gericht. Insofern ist es kein Wunder, dass die neuen Regeln für Spielervermittler, die die FIFA kürzlich eingeführt hat, bereits vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS angefochten werden. Auch bei anderen, auch staatlichen Instanzen sollen bereits Klagen vorliegen, wie der Kartellrechtsexperte Mark-E. Orth beim ersten "Leipzig International Sports Summit" an der Handelshochschule Leipzig ausführte. Der von Prof. Henning Zülch und Dr. Gregor Reiter, einst Geschäftsführer der Deutschen Fußballvermittler-Vereinigung (DFVV), organisierte Expertengipfel befasste sich mit eben jenen neuen FIFA-Regeln, die unter anderem eine Obergrenze für Provisionen von Agenten vorsehen.

Warum, das erklärte Luis Villas-Boas, Head of Agents bei der FIFA: Laut dem Portugiesen haben sich seit 2011 die Provisionen für Vermittler vervierfacht, während die Transferausgaben "nur" um den Faktor 1,85 gewachsen sind. Immer mehr Geld also, so argumentieren auch viele Klubfunktionäre, gehe dem Geldkreislauf zwischen den Vereinen verloren. Das ist natürlich richtig. Richtig ist aber auch, dass zahlreiche Manager im Rennen um die größten Stars und die vielversprechendsten Talente noch selten auf den Geldbeutel geschaut haben und entsprechend den Berater entsprechend fürstlich entlohnt haben, wenn er ihnen das heiß begehrte Talent bringt. Berater führen häufig die kompletten Deals durch, werden von den Klubs mandatiert - man könnte an anderer Stelle hinterfragen, wofür Vereine noch breit aufgefächerte Managerriegen aus Sportdirektoren, Technischen Direktoren, Chefscouts, Kaderplanern, etc. pp. brauchen und bezahlen.

Zweistellige Millionen-Summe beim Transfer von Pulisic

Im Endeffekt gibt es halt eine große Krux im europäischen Fußball: Den SPIELER-Berater bezahlt der Klub. Weil der Vermittler in dem Rechtsgeschäft "Transfer" zwischen den Parteien "Abgebender Klub", "Aufnehmender Klub" und "Spieler" je nach Zeitpunkt verschiedene Rollen einnimmt, hält man die Mehrparteienvertretung in der Praxis offenbar für in Ordnung und legal. Dass es dabei zu Interessenkonflikten kommen kann, ist offenkundig.

"Im US-Sport bezahlen zu 100 Prozent die Spieler ihre Agenten", führte dagegen in Leipzig der US-Amerikaner Robert Illig aus, Rechtsprofessor an der University of Oregon. Man stelle sich vor: Joao Felix hätte seinem Berater Jorge Mendes die 12,1 Millionen Euro, die dieser von Benfica für den Transfer aus Lissabon zu Atletico Madrid erhielt, bezahlen müssen. Oder Christian Pulisic die 11,6 Millionen Euro seinem Agenten Rob Moore, die dieser als Auftragnehmer des BVB beim Wechsel des US-Amerikaners zum FC Chelsea erhielt. Ob diese spektakulären Deals dann auch über die Bühne gegangenen wären? Eine hypothetische Frage.

US-Gesetze schützen Talente vor skrupellosen Agenten

Speziell an der Schwelle vom Universitäts- und Amateur- zum Profisport jedenfalls sind in den großen US-Ligen, also NFL, NBA & Co., die Talente besonders geschützt, vor "skrupellosen Agenten", wie es sogar im Gesetzestext heißt. In dieser Transitphase greifen staatliche Gesetze wie der "Sports Agent Responsibility Trust Act" (SPARTA) oder der "Uniform Athlete Agents Act" (UAAA). Diese schützen junge Sportler gegenüber Agenten, verpflichten die Vermittler zu wahrheitsgemäßen Angaben, verbieten ihnen den "Kauf" studentischer Sportler, sorgen für eine staatliche Registrierung, schließen Vorbestrafte aus und stellen sehr konkrete Transparenzregeln aus. Ähnliche Aspekte werden sowohl im neuen als auch im alten FIFA-Reglement adressiert.

Wobei die alten Regeln aktuell vor dem Bundesgerichtshof auf dem Prüfstand stehen. Und der BGH hat bei den Verbänden durchaus Züge eines Machtmissbrauchs eines Monopolisten gesehen, das wurde bei der mündlichen Verhandlung Ende Februar deutlich. Angesichts dessen scheint die Bezahlung der Agenten durch die Profis selbst, wie es etwa auch im Handball durch den Deutschen Gerd Butzeck forciert wurde, womöglich eine praktikable Lösung, Herr des entfesselten Vermittlermarktes zu werden. Die Frage ist, ob die Agenten da mitspielen. Und wann der erste Kluboffizielle auf die Idee kommt, einen Berater doch lieber selbst zu bezahlen im Rennen um die heißesten Talente und die schillerndsten Stars.