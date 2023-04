Die spezielle Europa-Reise von Leverkusens Gegner Saint-Gilles

Bereits dreimal hintereinander traf Union Saint-Gilloise in dieser Europa-League-Saison auf einen Gegner aus Deutschland. Mit Bayer Leverkusen geht es nun erneut gegen einen Bundesligisten.

Einige Fans von Union Saint-Gilloise dürften die Viertelfinal-Auslosung am 17. März mit dem Wunsch verfolgt haben, in der anstehenden Runde bei ihrer Auswärtsfahrt ein neues Land erkunden zu können. Letztlich kam es anders, denn mit Bayer Leverkusen wartet auf die Belgier nun erneut ein deutscher Gegner in der Europa League.

Nach dem letzten Gruppenspieltag traf Saint-Gilles auch im anschließenden Achtelfinale auf Union Berlin, weshalb das Hinspiel gegen die Werkself am Donnerstagabend und das Rückspiel am 20. April (beide 21 Uhr und LIVE! bei kicker) zu einer Serie von fünf Europapokalduellen in Folge mit einer deutschen Mannschaft führen werden.

Ein vergleichbar "einseitiges" Programm im Europapokal hatte zuletzt Inter Mailand in der Champions-League-Saison 2010/11, als die Nerazzurri erst am letzten Gruppenspieltag gegen Werder Bremen verloren hatten, sich dann im Achtelfinale gegen den FC Bayern durchsetzten und schließlich im Viertelfinale an Schalke 04 scheiterten.

Drei belgische Teams noch in Europa dabei

Der belgische Fußball erlebt aktuell allgemein einen wahren Höhenflug. Während Saint-Gilles als einziges Team weiterhin in der Europa League steht, befinden sich in der Conference League mit Gent und Anderlecht zwei weitere Klubs unter den letzten Acht. Die Wahrscheinlichkeit, dass zum ersten Mal seit der Spielzeit 1992/93 wieder eine belgische Mannschaften im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs landet, ist dementsprechend hoch. Damals schaffte es Royal Antwerp bis ins Finale des Europapokal der Pokalsieger, musste sich der AC Parma jedoch mit 1:3 geschlagen geben.

Saint-Gilles im Vierkampf um die Meisterschaft

Vor der anspruchsvollen Aufgaben gegen die Leverkusener, die wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ungeschlagen sind, spricht Saint-Gilles-Coach Karel Geraerts seiner Mannschaft Mut zu: "Am Donnerstag spielen wir gegen einen sehr guten Gegner, aber ich möchte auch nicht, dass wir das Gefühl haben, dass wir nichts zu verlieren haben", sagte der 41-Jährige, der mit seiner Mannschaft auch in der Liga stark unterwegs ist. Bei noch einem verbleibenden Spieltag steht der Klub in der Jupiler Pro League bereits sicher unter den Top vier, die anschließend in einer gesonderten Finalrunde um den Meistertitel spielen werden.