Die Spannung steigt: Wen soll Gislason mit zur Heim-EM nehmen?

Nun wird es langsam ernst: An diesem Donnerstag (21. Dezember) nominiert Alfred Gislason seinen Kader für die Heim-EM. Spannend ist allein schon die Frage, auf wen der Bundestrainer im Tor setzen wird. Doch auch auf etlichen anderen Positionen gibt es Fragezeichen.

Dieser Moment dürfte für Alfred Gislason eine Erleichterung sein. Am Donnerstagmorgen wird der Bundestrainer seinen Kader für die Heim-EM bekanntgeben, jene Spieler also, die beim Mega-Event vom 10. bis 28. Januar im Idealfall mindestens das Halbfinale erreichen sollen. Nach Wochen und Monaten der Verletzungssorgen kann der Isländer nun also endlich sein Personalpuzzle zusammenfügen.

35 Spieler hatte er bereits in sein erweitertes Aufgebot berufen. Dieses wird er nun deutlich auf etwa 18 Spieler reduzieren. Nur diese Akteure dürfen dann kurz nach Weihnachten in die Vorbereitung auf das Turnier starten. Aber wen nimmt Gislason mit? Auf manchen Positionen ist Spannung vorprogrammiert.

Tor: Gleich fünf Torhüter hatte Gislason in sein erweitertes Aufgebot berufen, nur zwei wird er mit ins Turnier nehmen. Silvio Heinevetter schloss am Dienstagabend schon mal selbst aus, dass er dabei ist. Der Routinier rechnet dagegen mit einem Duo aus dem gesetzten Andreas Wolff und U21-Weltmeister David Späth.

Torhüter-Duo Wolff/Späth?

„An Andi geht gar nichts vorbei. Und wenn du in die Zukunft guckst, musst du auch David Späth mitnehmen. Ich glaube, das wird ein Duo, auf das Alfred auch setzen wird", sagte der 39-Jährige bei Dyn. Das würde dann bedeuten, dass auch Joel Birlehm und Daniel Rebmann nicht dabei wären.

Rückraum: Die Rückraum-Achse der DHB-Auswahl stellt sich fast von selbst auf. Kai Häfner dürfte auf der rechten Seite gesetzt sein, Juri Knorr in der Mitte und Julian Köster auf links. Spannend ist unter anderem, wen der Bundestrainer als Alternativen zu Knorr und Häfner mitnimmt. Vertraut er etwa U21-Weltmeister Nils Lichtlein als zweitem Spielmacher?

Oder setzt er auf den erfahreneren Marian Michalczik? Und nimmt er als Häfner-Ersatz Renars Uscins oder Max Beneke mit? Oder bevorzugt er im Vergleich zu den beiden U21-Champions eher eine erfahrenere Variante wie David Schmidt? Wohl eher nicht. Die besten Chancen dürfte hier wohl Christoph Steinert haben, weil der Profi des HC Erlangen auch auf Rechtsaußen eingesetzt werden kann.

Fragezeichen auf Linksaußen

Außen: Auf Rechtsaußen ist Kastening gesetzt, auf Linksaußen dürfte Lukas Mertens erste Wahl sein. Interessant ist die Frage, ob Gislason als Alternative auf der linken Seite auf Rune Dahmke oder beispielsweise Matthias Musche setzt. Auf rechts dürfte Patrick Groetzki das Duo mit Kastening bilden. Tim Hornke und Lukas Zerbe haben dagegen höchstens Außenseiterchancen.

Kreis: Hier führt nichts am Kapitän vorbei. Johannes Golla ist in Angriff und Abwehr besetzt, der 26-Jährige ist einer der wenigen DHB-Akteure mit Weltklasse-Format. Außerdem dürfte Gislason Jannik Kohlbacher als offensive Alternative mitnehmen, zumal der Profi der Rhein-Neckar Löwen gut mit Spielmacher Knorr harmoniert.

Hoffen darf auch Justus Fischer, zumal das junge Kraftpaket eine der wenigen Innenblock-Alternativen zu Golla und Köster darstellen würde. Genau das würde übrigens auch für Michalczik als Knorr-Ersatz sprechen, denn auch der 26-Jährige kann im Innenblock spielen.