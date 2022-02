Die Sorgen um Geiger und Rudy

Rund um den elften Saisonsieg beklagt Hoffenheim gleich drei weitere Verletzte.

Bereits vor der Partie hatten sich die Reihen gelichtet. Beim Abschlusstraining vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart hatte sich Havard Nordtveit einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Der Norweger hatte zuletzt in Wolfsburg den mit einer ähnlichen Blessur ausgefallenen Kevin Vogt ersetzt, nun fällt auch der 31-Jährige einige Zeit aus.

Wie lange nun auch Dennis Geiger fehlen wird, ist derzeit noch offen. Der Mittelfeldspieler war nach einer knappen Stunde ohne direkte Gegnereinwirkung zu Boden gesunken, musste danach mit der Trage vom Spielfeld geholt werden und wurde direkt zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Offenkundig handelte es sich um Nachwirkungen eines Schlages, den der 23-Jährige bereits in der ersten Halbzeit abbekommen hatte. Stuttgarts Omar Marmoush hatte bei einem Schuss aufs TSG-Tor den Hoffenheimer mit dem Schwungarm unglücklich am Kopf getroffen. "Da hatte er schon einen abbekommen, dann aber weitergespielt und auch signalisiert, dass es ihm gutgeht", berichtete Trainer Sebastian Hoeneß, "später wurde er noch mal geschoben, ist gefallen und hat sich danach nicht mehr in der Lage gefühlt weiterzuspielen."

Geiger wirkte benommen, der Kopftreffer war wohl heftiger als angenommen. Erste Untersuchungen blieben allerdings ohne Befund. "Er war schon im CT", so Hoeneß nach der Partie, "ihm geht es gut, es war nichts auffällig. Trotzdem bleibt er jetzt erst mal dort zur Beobachtung, da muss man jetzt die Protokolle ablaufen lassen in den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass er bald wieder zurückkommt." Immerhin bleibt bis zum nächsten Spiel am Sonntag in einer Woche in Köln etwas mehr Zeit als sonst üblich. Dennoch scheint ein Einsatz Geigers aktuell eher unwahrscheinlich. Auch Andrej Kramaric, der sich in einem Länderspiel einen Gehirnerschütterung zugezogen hatte, musste vorsichtshalber eine Partie aussetzen.

Dass Vorsicht geboten ist, zeigte zuletzt auch der Fall von Christoph Baumgartner. Der Österreicher, der mit seinem Doppelpack den 2:1-Sieg ermöglichte, war neulich im Pokalspiel gegen Freiburgnach einem Kopftreffer ausgewechselt worden, stand in der Folgepartie gegen Dortmund wieder in der Startelf, musste aber bereits nach neun Minuten benommen wieder ausgewechselt werden.

Länger fehlen dürfte auf jeden Fall Sebastian Rudy. Den 31-Jährigen, der für Geiger eingewechselt worden war, scheint es schlimmer erwischt zu haben. Nach einem missglückten Befreiungsschlag bereits in der Nachspielzeit, als Rudy den Ball nicht voll traf und stattdessen einen Eckball für Stuttgart produzierte, war der Routinier unglücklich aufgekommen und hatte sich am linken Knie verletzt. Rudy wurde behandelt, konnte nicht mehr richtig auftreten, nicht mehr sprinten, blieb aber humpelnd bis zum Ende auf dem Feld.

"Bei Sebastian Rudy muss man davon ausgehen, dass es eine strukturelle Verletzung ist", befürchtet auch Hoeneß, "er hat nach irgendeiner Situation einen kleinen Stich gemerkt. Er konnte nicht mehr wirklich sprinten, hat sich trotzdem in den Dienst der Mannschaft gestellt, ist draufgeblieben und hat versucht zu helfen." Eine abschließende Diagnose steht noch aus, allerdings steht zu befürchten, dass sich Rudy schwerer am Knie verletzt hat.