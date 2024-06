Die Sommer-Fahrpläne der Zweitligisten 2024/25

Die Alpenrepublik Österreich ist ein beliebtes Ziel der 18 Zweitligisten, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. Besonders früh legt Magdeburg los. Eine Übersicht über die Sommer-Fahrpläne - von Köln bis Regensburg.

1. FC Köln

Trainingsstart: 21. Juni (Leistungsdiagnostik), 24. Juni (erste Einheit)

Trainingslager: 21. bis 28. Juli in Bad Waltersdorf (Österreich)

Testspiele: 5. Juli bei den Sportfreunden Siegen (16 Uhr), 10. Juli beim SC Union Nettetal (18 Uhr), 13. Juli in oder nahe Köln gegen Kickers Offenbach (14 Uhr), 19. Juli in Euskirchen gegen VV St Truiden (18 Uhr), 24. Juli in Bad Waltersdorf gegen Swansea City (16 Uhr), 28. Juli, Gegner noch offen

SV Darmstadt 98

Trainingsstart: 22. Juni (11 Uhr)

Trainingslager: 24. bis 28. Juni in Lautenbach und 15. bis 21. Juli in in Herxheim

Testspiele: 29. Juni bei SpVgg Hainstadt (13 Uhr), 3. Juli beim SV Beerfelden (18.30 Uhr), 6. Juli beim SV Münster (13 Uhr), 10. Juli bei der FSV Frankfurt (19 Uhr), 20. Juli gegen 1.FC Saarbrücken (13 Uhr, in Herxheim), 27. Juli gegen Coventry City

Hamburger SV

Trainingsstart: 1. Juli (in Schneverdingen), zuvor Leistungstests am 29. und 30. Juni

Trainingslager: 1. bis 6. Juli in Schneverdingen und vom 15. bis 26. Juli in Bramberg (Österreich)

Testspiele: 6. Juli bei Tus Neetze (Uhrzeit offen)

Fortuna Düsseldorf

Trainingsstart: 3. Juli

Trainingslager: 11. bis 19. Juli in Bad Leonfelden (Österreich)

Testspiele: 27. Juli bei Ispwich Town (16 Uhr)

Karlsruher SC

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 5. bis 14. Juli in Neukirchen (Österreich)

Testspiele: 29. Juni beim FSV Kappelrodeck-Waldulm (13 Uhr), 3. Juli beim SV Schluchtern (18.30 Uhr), 5. Juli gegen Viktoria Pilsen (Uhrzeit offen, in Kufstein)

Hannover 96

Trainingsstart: 23. Juni

Trainingslager: geplant für Mitte Juli

Testspiele: 28. Juni beim SC Hemmingen-Westerfeld (18 Uhr), 29. Juni beim SC Ramlingen/Ehlershausen (15.30 Uhr), 6. Juli gegen den SC Verl (14 Uhr), 27. Juli gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr)

SC Paderborn

Trainingsstart: 23. Juni

Trainingslager: 7. bis 14. Juli in Walchsee (Österreich)

Testspiele: 30. Juni gegen Kickers Emden, 13. Juli gegen Birmingham City (16 Uhr, in Thiersee/Österreich), 20. Juli (Gegner und Uhrzeit offen), 27. Juli (Gegner und Uhrzeit offen), ein weiteres Testspiel im Trainingslager ist in Planung.

SpVgg Greuther Fürth

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: 10. bis 20. Juli in Bad Häring (Österreich)

Testspiele: 26. Juni beim TSV Neudrossenfeld (18.30 Uhr), 29. Juni bei Eintracht Bamberg (15 Uhr), 2. Juli bei der SpVgg Bayreuth (18 Uhr), 6. Juli gegen FK Pardubice (16 Uhr, in Baiersdorf)

Hertha BSC

Trainingsstart: Ende Juni (Tag und Uhrzeit noch offen)

Trainingslager: 18. bis 27. Juli in Walchsee (Österreich)

Testspiele: 6. Juli beim FC Rot-Weiß Erfurt (17 Uhr), 10. Juli beim SV Babelsberg 03 (18 Uhr), 13. Juli beim FSV Zwickau (15 Uhr), 16. Juli beim FC Energie Cottbus (18.30 Uhr)

FC Schalke 04

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 8. bis 14. Juli in Mittersiel (Österreich)

Testspiele: 3. Juli bei der SSVg Velbert (18 Uhr), 6. Juli Blitzturnier in Meppen mit SV Meppen und Kickers Emden (ab 14 Uhr).

SV Elversberg

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: 8. bis 13. Juli in Mierlo (Niederlande)

Testspiele: 24. Juli gegen die TSG Hoffenheim.

1. FC Nürnberg

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 14. bis 21. Juli in Walchsee (Österreich)

Testspiele: 3. Juli beim FC Hersbruck (19 Uhr)

1. FC Kaiserslautern

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: 6. bis 14. Juli in Mals (Italien)

Testspiele: 23. Juni gegen eine Fanauswahl (14.30 Uhr in Gau-Odernheim), 28. Juni beim TB Jahn Zeiskam (18.30 Uhr)

1. FC Magdeburg

Trainingsstart: 17. Juni

Trainingslager: 3. bis 12. Juli in Bad Wörishofen

Testspiele: 26. Juni bei Blau-Weiß Loburg (18 Uhr), 29. Juni beim Quedlinburger SV (14 Uhr), 2. Juli gegen BFC Dynamo (14 Uhr), 16. Juli bei Norwich City (Uhrzeit offen), 20. Juli Testspiel zur offiziellen Saisoneröffnung (Gegner und Uhrzeit offen)

Eintracht Braunschweig

Trainingsstart: 21. Juni (Leistungstests)

Trainingslager: 29. Juni bis 7. Juli in Bad Häring (Österreich)

Testspiele: 26. Juni beim MTV Wolfenbüttel (19 Uhr), 28. Juni gegen Halleschen (nicht öffentlich), 13. Juli PUMA-Cup in Drochtersen gegen Blau-Weiß Lohne und SV Drochtersen/Assel, weitere Testspiele in Planung

SSV Ulm 1846

Trainingsstart: 23. Juni (Leistungstests)

Trainingslager: 1. bis 7. Juli in Oberstaufen mit Turnier in Kempten

Testspiele: 27. Juli beim FC Ingolstadt (Uhrzeit offen), 28. Juli beim VfB Stuttgart II (Uhrzeit offen, in Aitrach), weitere Testspiele in Planung

Preußen Münster

Trainingsstart: 23. Juni (14.30 Uhr)

Trainingslager: 14. bis 18. Juli in Ankum

Testspiele: 30. Juni beim 1. FC Gievenbeck (15 Uhr), 3. Juli gegen Kickers Emden (in Handorf um 18.30 Uhr), 12. Juli beim VfL Oythe (18.30 Uhr), 19. Juli gegen Heracles Almelo (19 Uhr, in Billerbeck)

SSV Jahn Regensburg

Trainingsstart: 29. Juni

Trainingslager: 10. bis 15. Juli in Bad Gögging

Testspiele: 30. Juni Turnier beim Tag der Jahn-Vereinspartner in Mintraching, 7. Juli bei der DJK Vilzing (15 Uhr)