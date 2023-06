Die Sommer-Fahrpläne der Zweitligisten 2023/24

Am 28. Juli startet die 2. Bundesliga in ihre neue Spielzeit 2023/24. Deshalb starten die meisten Zweitligisten schon bald ins Trainingslager. Der FC St. Pauli ist besonders früh dran.

FC Schalke 04

Trainingsstart: 26.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 8.7. bis 16.7. in Mittersill (Österreich)

Testspiele: 1.7. beim SC Spelle-Venhaus (15 Uhr), 6.7. beim 1. FC Bocholt (18 Uhr), 11.7. gegen FC Kopenhagen (Uhrzeit offen), ein weiteres im Trainingslager geplant

Hertha BSC

Trainingsstart: 26.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 12.7. bis 21.7. in Zell am See (Österreich)

Testspiele: 7.7. beim BFC Dynamo (19 Uhr), weitere geplant

Hamburger SV

Trainingsstart: 26.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: in Planung

Testspiele: 22.7. gegen Glasgow Rangers (Uhrzeit offen), weitere geplant

Fortuna Düsseldorf

Trainingsstart: 25.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 11.7. bis 18.7. in Bad Leonfelden (Österreich)

Testspiele: 1.7. bei TuRU Düsseldorf (16 Uhr), 8.7. VW-Cup in Osnabrück mit Braunschweig und Osnabrück (ab 14 Uhr), 14.7 und 16.7: zwei weitere im Trainingslager geplant, 21.7. ein weiteres geplant (Paul-Janes-Stadion, Gegner offen)

FC St. Pauli

Trainingsstart: 19.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 22.7. bis 24.7. Schottland-Reise, ein weiteres in Planung

Testspiele: 23.6. bei Dunfermline Athletic (Uhrzeit offen), 22.7. gegen Hapoel Tel Aviv (Uhrzeit offen), weitere geplant

SC Paderborn

Trainingsstart: 25.6. (14.30 Uhr)

Trainingslager: 6.7. bis 14.7. in Bad Häring (Österreich)

Testspiele: 30.6. (Gegner und Ort offen), 5.7. gegen Preußen Münster, 21.7. gegen Leverkusen, 22.7. gegen RKC Waalwijk (Uhrzeit jeweils offen), weitere im Trainingslager geplant

Karlsruher SC

Trainingsstart: 22.6. (15 Uhr)

Trainingslager: 2.7. bis 10.7. in Neukirchen am Großvenediger (Österreich)

Testspiele: 24.6. beim SV Staufenberg (15.30 Uhr), 28.6. bei der SpVgg 06 Ketsch (18.30 Uhr), 2.7. & 6.7. im Trainingslager (Gegner und Uhrzeit jeweils offen), 10.7. bei Viktoria Pilsen (Uhrzeit offen), 15.7. gegen Saarbrücken (14 Uhr), 19.7. gegen FC Liverpool (18.30 Uhr)

Holstein Kiel

Trainingsstart: 26.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 9.7. bis 17.7. in Ötz (Österreich)

Testspiele: 28.6. beim SSV Rantzau, 1.7. beim SC Weiche Flensburg, 7.7. gegen Hannover (in Kiel), 22.7. bei Union Berlin (Uhrzeit jeweils offen), zwei weitere im Trainingslager geplant

1. FC Kaiserslautern

Trainingsstart: 19.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 20.6. bis 30.6. in Louisville und St. Paul/USA

Testspiele: 21.6. beim Louisville City FC (20 Uhr Ortszeit), 28.6. beim Minnesota United FC (19.30 Uhr Ortszeit), 8.7. gegen eine Fanauswahl in Herxheim (Uhrzeit offen), 15.7. gegen Norwich City (14 Uhr), 22.7. beim FC Homburg (14 Uhr)

Hannover 96

Trainingsstart: 24.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: voraussichtlich 9.7. bis 16.7. (Ort offen)

Testspiele: 28.6. beim SV Ramlingen/Ehlershausen (18.30 Uhr), 1.7. beim VfV Hildesheim (15.30 Uhr), 7.7. bei Holstein Kiel, 19.7. gegen Duisburg, 22.7. gegen Villarreal (Uhrzeit jeweils offen), weitere im Trainingslager geplant

1. FC Magdeburg

Trainingsstart: 22.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: voraussichtlich 5.7. bis 14.7. (Ort unbekannt)

Testspiele: 28.6. beim TSV Rot-Weiß Zerbst (18 Uhr), 1.7. beim SV Westerhausen (14 Uhr), weitere geplant

SpVgg Greuther Fürth

Trainingsstart: 21.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 7.7. bis 16.7. in Bad Häring (Österreich)

Testspiele: 24.6. beim FC Herzogenaurach (17 Uhr), 28.6. beim FC Coburg (17 Uhr), 24.7. gegen FC Liverpool (13 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

Hansa Rostock

Trainingsstart: 26.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 8.7. bis 16.7. in Neuruppin

Testspiele: 28.6. bei der LSG Elmenhorst (18 Uhr), 2.7. (Ostseestadion, Gegner und Uhrzeit offen), 5.7. beim Malchower SV (18.30 Uhr), 15.7. im Trainingslager gegen Pogon Stettin (Uhrzeit offen), 19.7. gegen BFC Dynamo (14 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit), 22.7. (Ostseestadion, Gegner offen), ein weiteres im Trainingslager geplant

1. FC Nürnberg

Trainingsstart: 20.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 3.7. bis 10.7. in Kothmühle (Österreich)

Testspiele: 28.6. beim FC Hersbruck (19 Uhr), 13.7. gegen den FC Arsenal (19 Uhr), weitere geplant

Eintracht Braunschweig

Trainingsstart: in Planung

Trainingslager: in Planung (voraussichtlich Mitte Juli)

Testspiele: 23.6. bei Eintracht Völkenrode (18 Uhr), 24.6. beim SSV Kästorf (Uhrzeit offen), 1.7. Vorbereitungsturnier in Lohne mit BW Lohne und Drochtersen/Assel, 8.7. VW-Cup in Osnabrück mit Düsseldorf und Osnabrück (ab 14 Uhr), weitere geplant

SV Elversberg

Trainingsstart: 26.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: 10.7. bis 15.7. in Bad Kreuznach

Testspiele: 1.7. gegen Gladbach II (Ort offen, 14 Uhr), 7./8./9.7. weiteres geplant, 12.7. gegen TSG Hoffenheim (Heilbronn, 18 Uhr), 14.7. gegen Wormatia Worms (Bad Kreuznach, 18 Uhr), 19.7. beim SV Sandhausen (Uhrzeit offen), 22.7. gegen Mannheim (Eppstein, 13 Uhr)

VfL Osnabrück

Trainingsstart: 28.6.

Trainingslager: 10.7. bis 13.7. in Ankum

Testspiele: 2.7. bei Sportfreunde Lotte (14 Uhr), 8.7. VW-Cup in Osnabrück mit Braunschweig und Düsseldorf (ab 14 Uhr), 14.7. im Trainingslager (Gegner offen), 21.7. Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit (Gegner und Ort offen)

SW Wehen Wiesbaden

Trainingsstart: 26.6. (Uhrzeit offen)

Trainingslager: in Planung

Testspiele: 1.7. beim FV Biebrich (14 Uhr), weitere geplant