Die Sommer-Fahrpläne der Drittligisten 2024/25

Am 2. August startet die 3. Liga in die Spielzeit 2024/25. Die Vereine beginnen daher bereits Mitte Juni mit ihrer Sommervorbereitung. Wann welche Mannschaft ins Training einsteigt, wohin es ins Trainingslager geht und gegen wen Testspiele stattfinden, zeigt der kicker.

SV Wehen Wiesbaden

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 9. Juni bis 9. Juli in Stellenbosch (Südafrika)

Testspiele: 28. Juni (18 Uhr) gegen SV Erbenheim (Helmut-Schön-Sportpark), 4. Juli (19.30 Uhr) Cape Town City, 7. Juli (15 Uhr) Stellenbosch FC, 13. Juli (13 Uhr) NEC Nijmegen (BRITA-Arena), 20. Juli (14 Uhr) beim FC Homburg, 27. Juli (13 Uhr) FC Metz (BRITA-Arena)

FC Hansa Rostock

Trainingsstart: 23. Juni, 16 Uhr

Trainingslager: 15. bis 22. Juni, Neuruppin

Testspiele: 29. Juni, (16 Uhr) beim SV Waren, 5. Juli, (18 Uhr) bei Anker Wismar

VfL Osnabrück

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 2. bis 6. Juli in Ankum; 24. bis 26. Juli in Wolfsburg

Testspiele: 6. Juli (14 Uhr) beim TuS Bersenbrück, 13. Juli bei Hannover 96 (ohne Zuschauer), 20. Juli (14 Uhr) beim SV Rödinghausen, 27. Juli (13.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig

Arminia Bielefeld

Trainingsstart: 25. Juni, 15 Uhr

Trainingslager: 14. bis 21. Juli, Kiens (Italien)

Testspiele: 29. Juni (15.30 Uhr) gegen ASC Dortmund, 6. Juli (14 Uhr) Bocholt, 10. Juli (18.30 Uhr) Victoria Clarholz, 27. Juli (14 Uhr) FC Emmen (im Trainingslager sind zudem Tests für den 7. und 20. Juli geplant)

SV Sandhausen

Trainingsstart: 26. Juni, 11 Uhr

Trainingslager: 30. Juni bis 2. Juli in Hopfgarten (Österreich)

Testspiele: 29. Juni (14 Uhr) bei TSF Dornham, 5. Juli (18 Uhr) beim VfB Leimen, 11. Juli Astoria Walldorf, 20. Juli gegen Liefering in Salzburg

1. FC Saarbrücken

Trainingsstart: 25. Juni

Trainingslager: 6. bis 13. Juli in Lautenbach

Testspiele: 29. Juni (14 Uhr) bei der SpVgg Quierschied, 3. Juli (19 Uhr) gegen die Gemeindeauswahl Reiskirchen, 6. Juli (17 Uhr) Bahlinger SC in Lautenbach, 13. Juli (14 Uhr) Stuttgart II in Oberkirch, 20. Juli (13 Uhr) Darmstadt 98 in Herxheim

SC Verl

Trainingsstart: 19. Juni

Trainingslager: keines geplant

Testspiele: 22. Juni (15.30 Uhr) bei der TuS Brake, 26. Juni (16 Uhr) Schalke II in Kaunitz, 29. Juni (12 Uhr) bei Paderborn II, 2. Juli (18 Uhr) RW Oberhausen in Kaunitz, 6. Juli (14 Uhr) bei Hannover 96, 18. Juli (18 Uhr) Schalke 04, 24. Juli (16 Uhr) FC Emmen in Billerbeck, 27. Juli (16 Uhr) De Graafschap in Varsseveld

Dynamo Dresden

Trainingsstart: 20. bis 21. Juni Laktattests, 23. Juni Trainingsauftakt

Trainingslager: 1. bis 8. Juli in Heilbad Heiligenstadt

Testspiele: 29. Juni (15 Uhr) beim SV Lunzenau, 30. Juni (14 Uhr) beim FSV Neusalza-Spremberg, 6. Juli Hessen Kassel in Heiligenstadt, 13. Juli Viktoria Berlin, 14. Juli SC Freital, zwei weitere Tests sind für 20. und 27. Juli geplant

SV Waldhof Mannheim

Trainingsstart: 30. Juni

Trainingslager: noch nicht terminiert

Testspiele: 6. Juli, (14 Uhr) beim SC Käfertal, 17. Juli, (18.30 Uhr) gegen VfR Mannheim in Salzburg

TSV 1860 München

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: 30. Juni bis 7. Juli in Windischgarsten (Österreich)

Testspiele: 29. Juni (14 Uhr) beim SV Sulzemoos, 14. Juli (16 Uhr) beim SV Schalding-Heining

FC Viktoria Köln

Trainingsstart: 22. Juni

Trainingslager: noch offen

Testspiele: 22. Juni, interner Test, 29. Juni Bonner SC, 5. Juli SC Paderborn, 13. Juli KAS Eupen, 17. Juli Bergisch Gladbach

FC Ingolstadt 04

Trainingsstart: 26. Juni

Trainingslager: 14. bis 21. Juli in Latsch/Südtirol (Italien)

Testspiele: 6. Juli (14 Uhr) VfB Eichstätt, 12. Juli gegen VfR Mannheim, 27. Juli (14 Uhr) gegen SSV Ulm

Borussia Dortmund II

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: 9. bis 16. Juli in Kirchberg (Österreich)

Testspiele: 3. Juli bei ASC Dortmund, 6. Juli (15 Uhr) beim FSV Gevelsberg, 11. Juli FC Kitzbühel, 27. Juli gegen Almere City in Lünen

Erzgebirge Aue

Trainingsstart: 26. Juni, 14 Uhr

Trainingslager: 7. bis 12. Juli Bad Blankenburg

Testspiele: 29. Juni, (14 Uhr) in Münchenbernsdorf, 30. Juni, (14 Uhr) beim Oelsnitzer FC, 6. Juli, (14 Uhr) Glenavon FC, 9. Juli, gegen ZFC Meuselwitz in Bad Blankenburg, 17. Juli, 18 Uhr, gegen Borussia Dortmund, 20. Juli gegen Carl Zeiss Jena

Rot-Weiss Essen

Trainingsstart: 24./25. Juni (Leistungsdiagnostik), 26. Juni (erstes Mannschaftstraining)

Trainingslager: 30. Juni bis 2. Juli (Teambuilding-Maßnahme), 16. bis 21. Juli in Arnheim (Niederlande)

Testspiele: 29. Juni gegen EssenSchönebeck, 7. Juli (16 Uhr) SW Essen, 14. Juli TSG Hoffenheim II, 26. Juli (19 Uhr) Bayer Leverkusen

SpVgg Unterhaching

Trainingsstart: 20. Juni

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: 23. Juni (16 Uhr) beim SV Neufraunhofen, 29. Juni (ab 12 Uhr) Blitzturnier mit Deisenhofen und Augsburg II (in Deisenhofen), 14. Juli (15 Uhr) beim TSV Murnau

Alemannia Aachen

Trainingsstart: 23. Juni

Trainingslager: noch offen

Testspiele: noch offen

Hannover 96 II

Trainingsstart: 24. Juni

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: noch offen

Energie Cottbus

Trainingsstart: 24. Juni (15 Uhr)

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: 28. Juni (18 Uhr) bei der SG Burg, 29. Juni (13 Uhr) bei Chemie Tschernitz, 16. Juli (18.30 Uhr) Hertha BSC, 20. Juli Hannover II

VfB Stuttgart II

Trainingsstart: 24. Juni, 14 Uhr

Trainingslager: 30. Juni bis 5. Juli in Bludenz (Österreich)

Testspiele: 28. Juni, (18.30 Uhr) bei der TSG Backnang, 2. Juli (17.30 Uhr) bei SCR Altach, 5. Juli (14 Uhr) Augsburg II in Leutkirch, 13. Juli (14 Uhr) 1. FC Saarbrücken in Oberkirch, 20. Juli bei Astoria Walldorf, 28. Juli (14 Uhr) SSV Ulm in Aitrach