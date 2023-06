Die Sommer-Fahrpläne der Bundesligisten.

Die 61. Bundesliga-Saison steht in den Startlöchern und startet am 18. August. Wann welche Mannschaft wieder ins Training einsteigt und wo es ins Trainingslager geht, zeigt der kicker.

Bayern München:

Trainingsstart: 13.7. (Medizinchecks)

Trainingslager: 15.7. bis 20.7. am Tegernsee, 24.7. bis 3.8. in Tokio/Japan und Singapur

Testspiele: 26.7. gegen Manchester City (in Tokio, 12.30 Uhr MESZ), 29.7. gegen Kawasaki Frontale (in Tokio, 12 Uhr MESZ), 2.8. gegen den FC Liverpool (in Singapur, 13.30 Uhr MESZ)

Supercup: 12.8. gegen RB Leipzig (20.45 Uhr)

Borussia Dortmund

Trainingsstart: 5.7. (Leistungstests)

Trainingslager: 24.7. bis 3.8. in den USA (San Diego, Las Vegas, Chicago)

Testspiele: 27.7. bei San Diego Loyal (4 Uhr MESZ), 30.7. gegen Manchester United (in Las Vegas, 3 Uhr MESZ), 2.8. gegen den FC Chelsea (in Chicago, 2.30 Uhr MESZ), weitere in Planung

RB Leipzig

Trainingsstart: 8.7. (Leistungstests), 10.7. (erstes Training)

Trainingslager: 20.7. bis 28.7. in Bruneck/Italien

Testspiele: in Planung

Supercup: 12.8. bei Bayern München (20.45 Uhr)

1. FC Union Berlin

Trainingsstart: 3.7. (Leistungstests)

Trainingslager: 6.7. bis 9.7. in Bad Saarow, 24.7. bis 2.8. in Bramberg am Wildkogel/Österreich

Testspiele: 12.7. beim FSV Luckenwalde (Uhrzeit offen), 15.7. bei Zalaegerszegi TE FC (Uhrzeit offen), 22.7. gegen Holstein Kiel (Uhrzeit offen); noch in Planung sind ein Testspiel am 19.7. (Alte Försterei), jeweils eines am 28.7. und 29.7. im Rahmen des Trainingslagers plus ein weiterer Test am 5.8. oder 6.8. (Alte Försterei)

SC Freiburg

Trainingsstart: 10.7.

Trainingslager: 20.7. bis 28.7. in Schruns/Österreich

Testspiele: in Planung

Bayer 04 Leverkusen

Trainingsstart: 10.7.

Trainingslager: 23.7. bis 28.7. in Saalfelden/Österreich

Testspiele: 21.7. gegen den SC Paderborn (17.30 Uhr in Velbert), 29.7. bei Real Sociedad San Sebastian (18 Uhr)

Eintracht Frankfurt

Trainingsstart: voraussichtlich 10.7. (Leistungstests)

Trainingslager: voraussichtlich 23.7. bis 30.7. in Windischgarsten/Österreich

Testspiele: 15.7. gegen den FSV Braunfels (15.30 Uhr in Wetzlar), 18.7. beim TSV Steinbach Haiger (18.30 Uhr), 22.7. bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (15.30 Uhr); weitere Testspiele in Planung

VfL Wolfsburg

Trainingsstart: 7.7. und 8.7. (Leistungstests), 10.7. (erstes Training)

Trainingslager: 17.7. bis 22.7 in Seefeld/Österreich und 31.7 bis 4.8. in Donaueschingen

Testspiele: 15.7. gegen eine Amateurauswahl (15 Uhr in Gifhorn); außerdem in Planung ein Testspiel im Rahmen der Saisoneröffnung (5.8.)

1. FSV Mainz 05

Trainingsstart: 2.7. (17 Uhr)

Trainingslager: 26.7. bis 2.8. in Schladming/Österreich

Testspiele: 7.7. bei der SG Gensingen/Grolsheim (19 Uhr), 14.7. bei der TuS Koblenz (19 Uhr); weitere in Planung

Borussia Mönchengladbach

Trainingsstart: 9.7.

Trainingslager: 23.7. bis 30.7. inRottach-Egern

Testspiele: 15.7. beim FC Wegberg-Beeck (16 Uhr), 22.7. beim 1. FC Saarbrücken (Uhrzeit offen); außerdem in Planung zwei Testspiele im Rahmen des Trainingslagers sowie eines im Rahmen der Saisoneröffnung (5.8. und 6.8. im Borussia-Park)

1. FC Köln

Trainingsstart: 7.7. und 8.7. (Leistungstests), 10.7. (erstes Training)

Trainingslager: 13.7. bis 21.7. in Maria Alm/Österreich

Testspiele: 16.7. Mini-Turnier in St. Johann mit Gornik Zabrze und Hannover 96 (Uhrzeit offen), 28.7. bei Fortuna Köln (Südstadion, 18.30 Uhr)

TSG Hoffenheim

Trainingsstart: 2.7. (15 Uhr)

Trainingslager: 15.7. bis 22.7. in Kitzbühel/Österreich

Testspiele: 8.7. beim FC-Astoria Walldorf (14 Uhr), 12.7. gegen die SV Elversberg (ERBE Arena Heilbronn, voraussichtlich 18 Uhr); 29.7. im Rahmen der Saisoneröffnung gegen die Glasgow Rangers (PreZero-Arena, Uhrzeit offen)

Werder Bremen

Trainingsstart: 5.7. (14.30 Uhr)

Trainingslager: 19.7. bis 29.7. im Zillertal/Österreich

Testspiele: 16.7. gegen den VfB Oldenburg (15 Uhr in Westerstede); außerdem in Planung zwei Testspiele im Rahmen des Trainingslagers

VfL Bochum

Trainingsstart: 5.7.

Trainingslager: 23.7. bis 30.7. in Gais/Italien

Testspiele: in Planung; zwei Testspielesollen während des Trainingslagers stattfinden

FC Augsburg

Trainingsstart: 3.7.

Trainingslager: 15.7 bis 23.7. in Schladming/Österreich

Testspiele: in Planung; unter anderem soll für 14.7. ein Testspiel oder eine Turnierteilnahme vereinbart werden

VfB Stuttgart

Trainingsstart: 6.7.

Trainingslager: Mitte Juli, genauer Termin und Ort in Planung

Testspiele: in Planung

1. FC Heidenheim

Trainingsstart: 5.7.

Trainingslager: 7.7. bis 14.7. in Natz-Schabs/Italien und vom 25.7. bis 1.8. in Mils/Österreich

Testspiele: 16.7. gegen den SV Mergelstetten (18 Uhr); weitere in Planung

SV Darmstadt 98

Trainingsstart: 5.7. (16.30 Uhr)

Trainingslager: 22.7. bis 30.7. in Herxheim

Testspiele: in Planung