Die Solskjaer-Nachfolge: Naheliegend oder Umweg?

Wer übernimmt bei Manchester United? Während mit Namen wie Zinedine Zidane oder Erik ten Hag jongliert wird, zeichnet sich eine andere Lösung ab.

Er ist also "endlich" weg, doch alle Probleme nimmt Ole Gunnar Solskjaer sicherlich nicht mit. Wie es bei Manchester United weitergehen wird, ist auch eng mit der Besetzung der nun vakanten Trainerposition verknüpft.

Den suchenden Antonio Conte haben die Red Devils bereits "verpasst", der Italiener hat sich inzwischen Tottenham Hotspur angeschlossen. Doch auch andere große Namen werden ins Rennen geworfen.

Erik ten Hag, der mit Ajax Amsterdam einmal mehr für Furore sorgt, hat sich am Montag allerdings vom United-Job distanziert, er wolle sich nur auf seine Mannschaft konzentrieren - "alles andere ist Ablenkung". Auch Mauricio Pochettino, der immer wieder mit dem Weltklub in Verbindung gebracht wurde, hat aktuell einen Arbeitgeber, Paris Saint-Germain. Offenbar ist der Argentinier aber durchaus gewillt, in die Premier League zurückzukehren.

An dieser Stelle wird von mehreren Medien um die Ecke gedacht: Der freie Zinedine Zidane, einst Erfolgscoach bei Real Madrid, könnte den französischen Tabellenführer übernehmen, somit wäre der Weg für Pochettino nach Manchester frei. Direktes Interesse an Zidane wird United von der "Times" zwar auch nachgesagt, doch das soll laut "BBC" nicht auf Gegenseitigkeit beruhen.

Noch sind es vor allem Gerüchte und Gedankenspiele, die die Nachfolgerdebatte beim englischen Rekordmeister dominieren, der ja auch mittelfristig auf Interimslösung Michael Carrick setzen könnte. "Bis gestern hatte ich von nichts gewusst", verriet Solskjaers ehemaliger Co-Trainer am Tag vor der Champions-League-Partie in Villarreal (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker), wo es schon wieder darum gehen wird, worauf es am Ende ankommt: auf'm Platz. Denn auch die Spieler sind gefordert.