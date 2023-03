"Die Sinne müssen geschärft werden": Waldhof will Elversberg ein Bein stellen

14 Punkte Vorsprung. Die SV Elversberg navigiert mit großen Schritten in Richtung nächster Aufstieg. Am Abend stehen die Saarländer jedoch vor einer hohen Auswärtshürde.

Der SV Waldhof will sich rehabilitieren. Mit Blick auf das 0:4 bei der BVB-Zweiten - und mit Blick auf die Tabelle. Ein Heimsieg über Spitzenreiter Elversberg würde die Kurpfälzer am Abend zurück auf Platz 5 hieven und den Abstand zum Vierten VfL Osnabrück auf einen Punkt einschmelzen. Rang vier ist zumindest dann von großer Bedeutung, solange sich die nicht aufstiegsberechtigte Freiburger Zweite in den Top 3 tummelt.

"Elversberg ist nicht nur die Mannschaft der Stunde, sie haben über die gesamte Saison einen guten Job gemacht", sagte Mittelfeldspieler Fridolin Wagner, der mit Unterstützung des Publikums am Abend dennoch einen weiteren Mannheimer Heimsieg anstrebt. Denn, so der Sechser: "Es kommt langsam die Phase, in der es interessant wird." Gerade nach dem Dortmund-Spiel müssen "die Sinne geschärft werden", auf jeder Position ans Maximum gelangt werden.

Zur Erinnerung: Der SV Waldhof hat ebenso wie die SVE zu Hause schon 31 Punkte eingesackt. Die Gäste fuhren derweil in der Fremde schon stattliche 26 Zähler ein und führen auch die Auswärtstabelle an.

"Auf uns kommt die beste Mannschaft der Liga zu"

"Auf uns kommt die beste Mannschaft der Liga zu", sagte Co-Trainer Theodores Dedes am Sonntag in Abwesenheit des erkrankten Chefcoaches Christian Neidhart. Der wiederum muss gegen Elversberg auf den gelbgesperrten Bentley Baxter Bahn verzichten; zwischen Adrian Malachowski und Stefano Russo werde Neidhart sich "kurzfristig entscheiden", sagte er im Vorfeld.

Eine "Extra-Portion Motivation" bringt Waldhof laut Dedes die Erinnerung an das umkämpfte Hinspiel, das der stets spielfreudige Gegner dank eines Koffi-Tores knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

Koffi trainiert nur individuell - Beginnt Schnellbacher?

Kevin Koffi wird am Abend wegen Knieproblemen vielleicht noch fehlen, er trainierte zuletzt nur individuell, konnte aber das Pensum schon steigern. Derweil hofft die SVE auf die Rückkehr von Torjäger Luca Schnellbacher, der als aktuell drittbester Schütze der Liga seit Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren konnte. Der 28-Jährige, der bislang zwölf Saisontore erzielte, hatte sich Anfang Februar beim 4:0 in Saarbrücken einen Außenbandriss im Fuß zugezogen und fiel seither aus.

Sicher nicht dabei sein wird im Team von Trainer Horst Steffen Kapitän Kevin Conrad, der sich erfolgreich einer Meniskus-OP unterzog und einige Wochen fehlen wird. Ins Aufgebot zurückkehren wird dagegen der zuletzt gesperrte Innenverteidiger Marcel Correia.

Wir hatten zuletzt einige Spitzenduelle, wo wir uns regelmäßig behaupten mussten. Horst Steffen

"Gerade zu Hause wird Mannheim zeigen wollen, was sie drauf haben. Aber wir hatten zuletzt einige Spitzenduelle, wo wir uns regelmäßig behaupten mussten. Ich freue mich auf das Spiel und dass wir zeigen können, was wir drauf haben", sagte Steffen, der von einem "Selbstverständnis" in seiner Mannschaft berichtete: "Die Jungs sind leistungsfähig, können läuferisch auch in der zweiten Hälfte drauflegen, das gibt Selbstvertrauen."

Am liebsten wolle der SVE auch in Mannheim drei Punkte holen. "Wenn es ein Punkt wird, geht das auch", so Steffen, der an seine Spieler wieder das Elversberger Motto ausgeben wird: "Wir wollen das Spiel spielen."