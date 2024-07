"Die sind nicht anfällig, die sind einfach richtig schlecht"

Dass die deutsche Nationalelf heute vor zehn Jahren Brasilien mit 7:1 abfertigte, hatte sie auch einem erfahrenen Schweizer zu verdanken - und einem Strandspaziergang mit Folgen.

Als sich am 8. Juli 2014 die halbe Fußball-Welt fragte, wie um Himmels willen die Brasilianer da eigentlich gerade verteidigen, kannte Joachim Löw die Antwort: wie erwartet. "Manchmal gehen Matchpläne auf, manchmal auch nicht. In diesem Spiel ging alles auf", schreibt der damalige Bundestrainer exakt zehn Jahre später in einem Gastbeitrag auf der DFB-Website. Ohne einen Spaziergang am Meer hätte es Deutschlands 7:1 gegen Brasilien bei der WM 2014 aber wohl gar nicht gegeben.

Dort, am Strand vor dem Campo Bahia, hatte DFB-Chefscout Urs Siegenthaler Löw nach Brasiliens Viertelfinale gegen Kolumbien (2:1) seine Erkenntnisse über den Halbfinalgegner präsentiert - und die hatten es in sich. "Brasilien sei 'grottenschlecht' in der Defensive, hat Urs gesagt. Von dieser Einschätzung hat er sich auch durch mein mehrmaliges Nachfragen nicht abbringen lassen. Urs war sich ganz sicher: So schlecht, wie die aktuelle Selecao, habe eine brasilianische Nationalmannschaft noch nie verteidigt", erinnert sich Löw an die Worte des inzwischen 76-jährigen Schweizers.

"Ich hatte die Mannschaft auch ein paar Mal gesehen und ja, in der Defensive waren sie anfällig. 'Die sind nicht anfällig', hat Urs gesagt, 'die sind einfach richtig schlecht.' Seine Beobachtung war, dass die Außenverteidiger permanent vorne stehen, dass auch David Luiz häufig ungesichert aufrückt und es dadurch riesige Lücken gibt." Die Elf von Felipe Scolari sei sich dieser Schwäche sogar bewusst gewesen. Deren Defensivkonzept bestand "im Wesentlichen darin, nach Ballverlusten sofort zu foulen und das Spiel zu unterbrechen", lautete Siegenthalers Einschätzung.

Und genau so bereitete Löw sein Team vor. "Wir haben den Spielern die vielen Räume gezeigt, die wir bespielen können und ihnen auch gesagt, wie sie das machen müssen. Es ging darum, sich blitzschnell zu lösen und den Brasilianern nach Ballgewinn nicht die Möglichkeit zu geben, zu foulen. Es ging darum, auf den Beinen zu bleiben, die Fouls nicht anzunehmen. Es ging darum, minimale Ballkontaktzeiten zu haben und sofort in die Räume zu starten."

War das 1:0 noch nach einer Ecke gefallen, ging es danach "wie am Reißbrett" weiter, schreibt Löw: "Es war, wie Urs es prophezeit hatte: Wenn die Brasilianer nach Ballverlust nicht sofort Zugriff bekommen, dann ist es für sie im Grunde zu spät. Dann hatten sie hinten nur noch die beiden Innenverteidiger - und wir hatten die Qualität, unsere Überzahl auszuspielen." Nach 29 Minuten stand es 5:0.

Löw: "Heute tut mir diese Einschätzung leid"

Weil danach auch Löws Androhung in der Pause ("Wer nicht seriös weiterspielt, der spielt das Finale nicht") fruchtete und Manuel Neuer die wenigen Chancen der Selecao, noch einmal ein Comeback zu starten, im Keim erstickte, ging dieses "unwirkliche, unfassbare" 7:1 in die WM-Geschichte ein. Doch noch verrückter wurde es danach.

"Die Rückreise in dieser Nacht ins Campo Bahia gehört zu den schönsten Erlebnissen meines Trainerlebens und meines Lebens überhaupt", staunt Löw auch heute noch. "Nach dem Flug nach Salvador sind wir durch die Nacht und in den Morgen hinein mit dem Bus die Küste entlang ins Campo Bahia gefahren. Und der Wegesrand war gesäumt von Menschen in Gelb, Grün und Blau, von Fans der Selecao. Frauen, Kinder und Männer standen dort. Und was haben diese Menschen, die gerade mit dem 1:7 einen gewaltigen Schlag zu verarbeiten hatten, gemacht? Es gab keine Feindseligkeit, keine Aggressivität - wir wurden gefeiert. 'Germania, Germania', haben sie gerufen. Ich räume ein, dass ich etwas anderes erwartet hatte." Doch von Wut und Zorn keine Spur. "Heute tut mir diese Einschätzung leid."

