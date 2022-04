Die SG Wattenscheid 09 rückt dem SC Paderborn II auf die Pelle

Weil die zweite Mannschaft des SC Paderborn 07 bei Eintracht Rheine etwas überraschend verlor, haben die Aufstiegsaktien der SG Wattenscheid 09 einen Kursgewinn verzeichnet. Knapp, aber erfolgreich, gestaltete Primus 1. FC Kaan-Marienborn seinen Sonntag.

Die SG Wattenscheid 09 ist den beiden Aufstiegsplätzen ein großes Stück nähergekommen. Auswärts gegen den Sportverein Schermbeck geriet die SGW aber erstmal in Bedrängnis. So schoss Smykacz erst knapp vorbei und traf wenig später den Pfosten. Özdemir fand vorher in Wattenscheids Torwart Staudt seinen Meister.

Beinahe aus heiterem Himmel führten ab der 35. Minute aber die Gäste. Aus halbrechter Position kam Casalino zu unbedrängt zum Abschluss und versenkte das Leder. In der 40. Minute hätte der Torschütze seinen zweiten Treffer nachlegen müssen, doch sein Foulelfmeter war so schwach geschossen, dass Schermbecks Keeper Geraedts parieren konnte. In der 63. Minute schnappte sich somit Yesilova den Ball, als es wieder Elfmeter für die Nullneuner gab und machte es besser als sein Teamkollege, 2:0. Dass Yesilova auch schwierigere Prüfungen besteht, zeigte er in der 82. Minute: Da setzte er einen direkten Freistoß ins gegnerische Gehäuse zum 3:0-Endstand.

Die Zweitvertretung des SC Paderborn 07 patzte hingegen beim FC Eintracht Rheine. Knüver erzielte in der 20. Minute die Führung, Dreesen machte fünf Minuten vor Schluss den Deckel drauf.

Pazurek macht's im zweiten Anlauf

Mit Mühe setzte sich Tabellenführer 1. FC Kaan-Marienborn gegen den SV Westfalia Rhynern durch. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß, Probst netzte zur Führung ein (3.). Pazurek stellte aber schon in der 9. Minute auf 1:1, als er einen Elfmeter im Nachschuss per satter Direktabnahme verwandelte. Sezers Freistoß kurz vor der Pause hätte beinahe die Käner Führung gebracht, aber die Latte war im Weg. In einer unter dem Strich sehr ausgeglichenen Partie arbeitete Kaan-Marienborn nichtsdestotrotz emsig an der Führung. Und die fiel in der 69. Minute. Hammel servierte für Hoffmann, der einen scharfen Schuss erfolgreich abfeuerte (69.). Rhynern antwortete mit dem 2:2 durch Di Vinti (78.), was aber nicht lange hielt, da Hammel knapp 120 Sekunden später die Hausherren erneut in Front brachte. Diesen Vorsprung brachte der FCKM ins Ziel.

Für den TuS Erndtebrück und den ASC 09 Dortmund ist der Aufstieg wohl kein Thema mehr, im sonntäglichen Duell war es der TuS, der nach Toren von Inada (62.) und Schardt (80.) mit 2:0 die Oberhand behielt.

Die Partie zwischen dem FC Gütersloh und den Sportfreunden Siegen wurde abgesagt, da der Verband den Spielabbruch vom vergangenen Donnerstag erst komplett aufarbeiten und aburteilen will.