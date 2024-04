Die Senß-Erbin: Leverkusen holt Talent Piljic aus Essen

Bei der SGS Essen sorgte Katharina Piljic in dieser Saison als ballsichere zentrale Mittelfeldspielerin für Aufsehen. Nun geht die 20-Jährige im Sommer den nächsten Karriereschritt - nach Leverkusen.

"Strategin": Katharina Piljic überzeugt in dieser Saison - bisher noch im Trikot der SGS Essen. IMAGO/foto2press

Bayer 04 Leverkusen hat am Dienstag die Verpflichtung von Katharina Piljic für zwei Jahre bis zum Sommer 2026 bekanntgegeben. Bei der Werkself wird die 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspielerin der SGS Essen die Erbin von Nationalspielerin Elisa Senß, die bekanntlich zu Eintracht Frankfurt wechselt. Nicht nur die Rolle, sogar die Trikotnummer 6 wird sie von ihrer Vorgängerin übernehmen.

"Für ihr junges Alter bringt Katharina schon sehr viel Bundesliga-Erfahrung mit", sagt Achim Feifel, Sportlicher Leiter der Bayer-04-Frauen. "Gleichzeitig hat sie noch enormes Entwicklungspotenzial und passt dadurch super zu unserer sportlichen Ausrichtung."

Piljic überzeuge "mit sehr guter Antizipation und viel Variabilität", könne dadurch "das Spiel aus dem zentralen Mittelfeld heraus als Strategin gestalten". Mit 52,2 Prozent gewonnenen Zweikämpfen und 76,7 Prozent angekommenen Pässen legt das fehlerarme SGS-Eigengewächs durchaus ordentliche Werte in der laufenden Bundesliga-Spielzeit an den Tag.

"Raus aus der Komfortzone"

"Katha ist eine tolle Spielerin und es ist natürlich sehr schade, dass sie uns verlässt", sagt Essens Trainer und damit Piljics langjähriger Förderer Markus Högner folgerichtig.

Auch Piljic selbst kommt in den Mitteilungen beider Klubs zu Wort: "Nach der langen Zeit in meiner Heimatstadt will ich nun raus aus der Komfortzone, um mich weiterzuentwickeln, sowohl auf als auch neben dem Platz", sagt sie. "Deshalb habe ich mich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen und etwas Neues auszuprobieren."

Ihren neuen Trainer kennt sie derweil noch nicht: Die Werkself und der aktuelle Coach Robert de Pauw trennen sich am Saisonende, sein Nachfolger steht öffentlich nicht fest.