Die Sensation und ein "Was wäre, wenn": DFB-Duelle mit Dänemark

Im EM-Achtelfinale trifft Deutschland auf Dänemark, mit dem es vielleicht noch ein Hühnchen zu rupfen gibt. Der DFB hat jedoch ganz unterschiedliche Erinnerungen an die Dänen.

Wer etwas auf gute Omen gibt, der wird eines finden. EM in Deutschland, der Gastgeber gegen Dänemark? Gab es 1988 in der Gruppenphase, endete aus deutscher Sicht mit 2:0. Jürgen Klinsmann staubte früh ab, der kleingewachsene Kopfball-Spezialist Olaf Thon nickte nach einer Ecke spät ein.

Der Erfolg in Gelsenkirchen - das Achtelfinale 2024 steigt übrigens in Dortmund - war auch eine Revanche für zwei Jahre zuvor gewesen, als Deutschland beim bisher einzigen WM-Duell mit den Dänen den Kürzeren gezogen hatte. Die begeisternden Skandinavier um Preben Elkjaer Larsen und den jungen Michael Laudrup gewannen 1986 in Mexiko im letzten Gruppenspiel ebenfalls mit 2:0, Deutschland kam aber trotzdem weiter. Anders als 1988 sogar bis ins Finale gegen Argentinien.

In der EM-Gruppe 2012 setzten sich die Deutschen einmal mehr gegen Dänemark durch (2:1), Lars Bender trug sich nach einem langen Lauf als Siegtorschütze in die deutschen Geschichtsbücher ein, aber es ging zwischen diesen beiden Nationen auch schon um mehr. Um deutlich mehr.

Die Dänen schießen Deutschland Beckenbauers Satz um die Ohren

Bei der EM 1992 in Schweden drang Deutschland als amtierender Weltmeister, inzwischen ergänzt um die Spieler aus der ehemaligen DDR, bis ins Finale vor. Ganz getreu der Ankündigung des 1990 abgetretenen Teamchefs Franz Beckenbauer, dass man nun über Jahre "nicht zu schlagen" sei. Im Endspiel ging es ausgerechnet gegen Dänemark, das sich ursprünglich gar nicht für das Endturnier qualifiziert hatte und nur nachnominiert wurde, weil Jugoslawien wegen des dort tobenden Krieges ausgeschlossen worden war.

Und die Dänen, die ohne ihren besten Spieler Michael Laudrup, der sich mit Trainer Richard Möller Nielsen zerstritten hatte, deutlich biederer daherkamen als noch in den 1980er Jahren, schafften tatsächlich die Sensation: Nach dem Sieg über Titelverteidiger Niederlande im Halbfinale bezwangen sie auch Weltmeister Deutschland - natürlich mit 2:0. Auch mit dem Glück des Tüchtigen, waren den Toren ein Foul- und ein Handspiel vorausgegangen. Doch dieser Triumph wird aus der Fußballgeschichte nicht mehr auszuradieren sein.

WM 1938: Die Politik mischt sich ein

Die talentierten Jugoslawen hingegen, die nicht antreten durften, teilen sich das Schicksal mit der "Breslau-Elf". In Breslau überrollte die deutsche Nationalmannschaft unter Sepp Herberger Dänemark 1937 mit 8:0, nach dem blamablen Abschneiden bei den Olympischen Spielen im Jahr zuvor war das Auftreten vom großen Schalker Fritz Szepan oder Otto Siffling von Waldhof Mannheim, der fünf Tore schoss, eine spielerische Offenbarung.

Doch bei der WM 1938, wo sie zu den Favoriten gezählt hätte, lief die Breslau-Elf in dieser Besetzung niemals auf. Im Zuge des Anschlusses von Österreich im Dritten Reich wurden beide für sich starken Mannschaften wenig harmonisch zusammengeführt, was in das Ausscheiden gleich in der ersten Runde mündete. So musste Deutschland noch 16 Jahre auf seinen ersten WM-Titel warten. Was wäre, wenn …