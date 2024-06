Europas Presse feierte nach Real Madrids Finalsieg gegen Dortmund die "Könige der Effizienz" und "Carlo den Fünften". Das Finale war der "gleiche alte Film", weil der starke BVB eines vergaß. Die internationalen Pressestimmen ...

SPANIEN

Marca: "Gott schütze den König!!! Die Champions League ist der Wettbewerb, den sich jeder wünscht, den aber Real Madrid dominiert. Das weiße Team spielt ihn nicht, es gewinnt ihn."

AS: "Der Fünfzehnte des Unbesiegbaren. Borussia war drei Viertel des Spiels lang das bessere Team, aber die Legende fiel am Ende über sie her."

Sport: "Borussia Dortmund schenkt Real Madrid den 15."

Mundo Deportivo: "Real Madrid, Sieger der Champions League!!! Der gleiche alte Film."

Die spanische Presse huldigt ihren Helden von Real. www.marca.com

ENGLAND:

The Sun: "Vielleicht ist es das schiere Gewicht der Geschichte, vielleicht ist es das überragende Selbstvertrauen, vielleicht ist es die schwarze Magie der Männer in Weiß. Aber wenn der alte Haudegen im Gebäude ist, findet Real Madrid immer einen Weg."

The Telegraph: "So ist das mit den Champions-League-Finals der letzten zehn Jahre: Man kann sich einen perfekten Plan zurechtlegen, Chancen kreieren und die großartigen Spieler des Gegners unterdrücken, und dann, wenn es darauf ankommt, gewinnt Real Madrid das Spiel trotzdem."

Daily Mirror: "Wieder Europas Könige! Real Madrid holt sich die Champions-League-Krone zurück, nachdem sie die Bedrohung Borussia Dortmund überlebt haben."

FRANKREICH

L'Equipe: "Bedrängt und fast abwesend in der ersten Halbzeit machte Real Madrid dann ganz leicht den Unterschied und gewann seinen 15. Titel gegen Borussia Dortmund."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Das übliche unerbittliche Madrid. Und der siegreiche Ancelotti. In Wembley litt Real lange, doch mit einem brillanten Finale besiegten sie Borussia Dortmund mit 2:0."

Corriere dello Sport: "Carlo der Fünfte, Kaiser von Europa: Real Madrid gewinnt die 15. Champions League."

NIEDERLANDE

De Volkskrant: "Beinahe alles machten die Spieler von Borussia Dortmund gut beim größten Klubwettkampf der Saison, außer das Eine, worum es schließlich im Fußball geht: Tore schießen. In diesem Aspekt war Real viel besser."

De Telegraaf: "Ian Maatsen und Borussia Dortmund bellen, aber beißen nicht: Real Madrid wieder Champions League-Sieger."

SCHWEIZ

Blick: "Schweizer Goalie hext, aber Madrilenen eiskalt. Real entreißt Kobel den Champions-League-Pott. Am Ende ist es doch wieder die Coolness in den großen Spielen, die sich durchsetzt. Real wartet ab, dann bezwingt es BVB-Goalie Kobel doppelt."

Aargauer Zeitung: "Real Madrid hält BVB-Sturm stand. Lange schnuppern die Deutschen am Triumph, nutzen aber die Chancen nicht. Dann schlägt der Rekordsieger eiskalt zurück."

Neue Zürcher Zeitung: "Früher einmal galt Real Madrid als Serientäter der Champions League. Doch das wird dem Klub gar nicht gerecht. Vielmehr ist Real ein Despot, der den Wettbewerb nach eigenem Gusto regiert."

ÖSTERREICH

Kurier: "Die Königlichen sind auch die Könige der Effizienz. Real Madrid ist zum 15. Mal Champions-League-Sieger. Dabei wurden die Spanier von Borussia Dortmund an den Rand einer Niederlage gedrängt im Wembley-Stadion."

Kleine Zeitung: "Es wirkte wie ein sehr fragiles Konstrukt, dieses Weiße Ballett, das zum Champions-League-Finale 2024 im Londoner Wembley-Stadion gegen Borussia Dortmund angetreten war. (...) Ein Spiel gegen Real wirkt immer wieder so, als wüssten die Spieler, es würde alles abprallen wie an einer vom unablässig kauenden Trainer Carlo Ancelotti aufgestellten Gummiwand."