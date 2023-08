Die Schulter: Omlin angeschlagen

Jonas Omlin musste den Test gegen Montpellier HSC (2:2) unfreiwillig früh beenden. Die Schulter bereitete Probleme. Für den Saisonstart ist Gladbachs neuer Kapitän zuversichtlich.

Es war ein besonderes Spiel für Jonas Omlin. Zum ersten Mal führte der Torhüter die Borussia als offizieller Kapitän aufs Feld. Und dann auch noch gegen seinen früheren Verein. "Es war sehr schön, die alten Kollegen wiederzusehen. So konnte ich mich noch mal richtig verabschieden, denn dazu bestand bisher keine Gelegenheit", sagte der Torhüter, der im Januar von Montpellier nach Gladbach gewechselt war.

Gerne hätte Omlin am Samstag noch ein bisschen länger auf dem Platz gestanden. Doch schon zur Halbzeit war für ihn Schluss. Der Grund: Probleme mit der Schulter. In der 19. Minute hatte der Keeper überragend bei einem Khazri-Schuss reagiert, war dabei aber etwas unglücklich auf die Schulter gefallen. Nach kurzer Behandlungspause ging es für Omlin zunächst weiter, allerdings kehrte er nach der Pause nicht mehr aufs Feld zurück. Eine ungeplante Auswechslung.

"Es war eine Vorsichtsmaßnahme. Ich wollte heute nichts riskieren für die kommenden Wochen", sagte der Schweizer nach dem Schlusspfiff. In letzter Zeit schon hätte er "etwas Probleme mit der Schulter" gehabt, erklärte Borussias Nummer eins und meinte weiter: "Nichts Wildes, hoffe ich."

Mit dem 2:2 gegen Montpellier schlossen die Borussen ihre Testspielserie ab. Vier Siege und zwei Unentschieden stehen nach den insgesamt sechs Vorbereitungsspielen in der Statistik. Unter dem Strich zeigte sich: Die Mannschaft macht Fortschritte. Das Umschaltspiel kann sich sehen lassen. Als Team tritt man hungriger und kompakter auf. Die Borussia wird flexibler, was sich auch in den Systemversuchen mit Viererkette und Dreierreihe widerspiegelte.

"Wir haben in der Vorbereitung gute Spiele gezeigt. Wir nehmen den Schwung mit", blickte Omlin voraus und freute sich: "Es herrscht eine sehr gute, positive Stimmung in der Mannschaft. Alle wollen mitziehen. Wir können mit breiter Brust in die Saison starten."

Die Borussia wird Omlin als Kapitän in die neue Saison führen. Seit Freitag ist er offizieller Nachfolger von Lars Stindl. "Ich bin enorm stolz, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man erst ein halbes Jahr da ist", hob Omlin hervor. Er wolle auch nicht viel ändern. "Ich bin so, wie ich bin. Wir haben mit dem Mannschaftsrat gute Leute im Team, die die Mannschaft führen. Schlussendlich geht es ums Kollektiv, da müssen alle mitziehen."