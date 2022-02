Die Schuld des Trainers? Ancelotti erklärt Vinicius' Formtief

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League leistete sich Real Madrid einen kollektiven Ausrutscher. In Paris wurde aber auch ein Problem deutlich, an dem Carlo Ancelotti nicht unschuldig ist.

Und wenn nichts mehr ging bei Real Madrid, nicht einmal durch Torgarant Karim Benzema, dann ging meistens in dieser Saison immer noch was über ihn: Vinicius Junior, Tempodribbler, eigentlich nicht zu stoppen. Beim so gar nicht königlichen Auftritt vergangenen Dienstag in Paris ging für Real Madrid überhaupt nichts. Auch nicht über Vinicius.

Vor dem Liga-Heimspiel gegen Alaves am Samstag warf Carlo Ancelotti ("Was wir normalerweise gut machen, haben wir sehr schlecht gemacht") deshalb auch noch mal einen Blick zurück. Auf eine Darbietung, die beim spanischen Tabellenführer sinngemäß als rufschädigend verbucht wurde. Bei 21:3 Torschüssen pro PSG, das mit einem überragenden Kylian Mbappé statt 1:0 auch 4:0 hätte gewinnen können, durchaus nachvollziehbar.

Dass Real, gerade im Zentrum in die Jahre gekommen, irgendwann mal gegen eine Wand laufen musste, überrascht allerdings nicht - vor allem bei einem. Unter Ancelotti, mehr Rotationsskeptiker als ein Trainer, der seine Stammelf breiter fächert, konnte Vinicius seit Saisonbeginn quasi nie mal wirklich durchschnaufen. Selbst anderthalb Tage nach einem Länderspieleinsatz stand der brasilianische Unterschiedsspieler wieder in der königlichen Startelf.

"Was gerade mit ihm passiert, passiert mit der ganzen Mannschaft", erklärte Ancelotti den kollektiven Leistungsabfall auf der Spieltags-PK. Damit belegte er zum einen, dass Madrid von seinem einst stark kritisierten Außenstürmer inzwischen ziemlich abhängig ist. Und zum anderen, dass der Italiener selbst vielleicht ein bisschen mehr darauf achten sollte, dass er seinen Vielspielern auch Pausen gönnt.