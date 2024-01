Die Schnellsten der Hinrunde

Ein Viererpack aus Alphonso Davies (FC Bayern), Sheraldo Becker (Union Berlin), Eren Dinkci (1. FC Heidenheim) und Silas (VfB Stuttgart) führt das von Kyocera präsentierte Geschwindigkeits-Ranking der Bundesliga an.

35,97 km/h. So schnell liefen Alphonso Davies (FC Bayern), Sheraldo Becker (Union Berlin), Eren Dinkci (1. FC Heidenheim) und Silas (VfB Stuttgart) in der Hinrunde der Bundesliga. Keiner war schneller! Der konstanteste Schnellläufer der Liga ist der Leverkusener Jeremie Frimpong, der gleich fünfmal die von Kyocera präsentierte Rubrik "Die Schnellsten des Spieltags" anführte. Dahinter folgt Alphonso Davies mit drei Nominierungen. Ansonsten war in der Hinrunde kein Spieler mehrfach nominiert. Die Top-Ten der schnellsten Spieler der Hinrunde in der Übersicht:

Spieler Verein Spieltag Top Speed Alphonso Davies Bayern 3 35,97 Silas Stuttgart 4 35,97 Eren Dinkci Heidenheim 9 35,97 Sheraldo Becker Union 11 35,97 Jeremie Frimpong Leverkusen 5 35,96 Leroy Sané Bayern 2 35,82 Jonathan Tah Leverkusen 7 35,81 Omar Marmoush Frankfurt 4 35,77 Lois Openda Leipzig 13 35,68 Linton Maina Köln 11 35,57

Hier findet ihr alle Sprint-Werte der Hinrunde.

