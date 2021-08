Die Schmidt-Party geht weiter - und damit auch sein "Luxusproblem"

Dynamo Dresden macht unter Trainer Alexander Schmidt auch in der 2. Liga da weiter, wo das Team aus Sachsen vor Monaten in der 3. Liga Richtung Aufstieg angefangen hatte: beim fleißigen Punkten. Zwei Sachen haben gegen Rostock aber gestört: eine äußerst bittere Verletzung und darüber hinaus Tumulte rund um das Ost-Duell.

Am 25. April 2021 hatte Sportchef Ralf Becker die Reißleine gezogen, den damaligen Dynamo-Coach Markus Kauczinski beurlaubt und nur einen Tag später Nachfolger Alexander Schmidt präsentiert. Der anvisierte Aufstieg in die 2. Liga war zum damaligen Zeitpunkt auf der Kippe gestanden.

Der Ausgang seither: Jener Schmidt stieg quasi unmittelbar zum Sinnbild des puren Erfolgs auf, hatte die SGD nicht nur zum Aufstieg, sondern zugleich zum nahezu perfekten Zweitliga-Start geführt. Mit dem 3:1 beim Mit-Aufsteiger Hansa Rostock am Samstagabend bauten die Sachsen ihr Konto nach vier Partien bereits auf fabelhafte zehn Zählern aus.



Und Schmidt, der seit etwas mehr als 100 Tagen im Amt in Dresden ist, hat noch nicht einmal eine Niederlage zu verzeichnen! Nach saisonübergreifend nun zehn Punktspielen sowie einem DFB-Pokal-Coup (2:1 gegen Paderborn) ist der Trainer noch immer ungeschlagen, auch wenn Dynamo inzwischen erstmals Gegentore seit seiner Vertragsunterschrift kassiert hat.

"Es ist einfach eine gute Kaderbreite"

Dementsprechend zufrieden zeigte sich der 52-Jährige im Anschluss auf der Pressekonferenz - und lobte dabei den gesamten Kader: "Ich finde einfach, dass wir gut besetzt sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Spieler eingewechselt hab, die nicht performt haben. Es ist einfach eine gute Kaderbreite. Es ist jede Woche für mich ein Luxusproblem." Darüber hinaus sagte der gebürtige Augsburger noch: "Die Mannschaft hat heute wie auch schon zuletzt immer diese mentale Robustheit gezeigt, die wir uns erarbeitet haben. Wir wollen aber auf dem Boden bleiben, weil gerade der Gegner heute (Rostock; Anm. d. Red.) richtig, richtig gut war."



900 Beamte plus 365 Kräfte der Bundespolizei im Einsatz

Der Erfolg über den FC Hansa hatte aber auch seinen Preis: Dynamo Dresden muss nun sehr lange auf Verteidiger Tim Knipping verzichten. Der 28-Jährige hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Knipping hatte sich bei einem Abwehrversuch das Knie verdreht. Eine MRT-Untersuchung am Sonntag bestätigte letztlich die bereits befürchtete Kreuzbandriss-Diagnose.

Obendrein hatte es am Samstag auch abseits des Geschehens unschöne Vorfälle gegeben: Das brisante Zweiliga-Duell der beiden Ost-Klubs war nämlich nicht ohne die befürchteten Krawalle ausgekommen, zum ganz großen Knall kam es aber auch nicht. "Das schnelle Agieren der Polizei verhinderte weitere umfangreiche Ausschreitungen", schrieb die Rostocker Polizei in ihrer Abschlussmeldung zum Polizeieinsatz. Eine Person wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen, in der Nacht aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die genaue Anzahl an Verletzten hat die Polizei am Sonntagmorgen noch nicht ermittelt. Insgesamt waren knapp 900 Beamte der Landespolizeien Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen sowie 365 Kräfte der Bundespolizei Rostock und der Bundesbereitschaftspolizei im Einsatz.

Bereits vor dem Anpfiff war es zu körperlichen Auseinandersetzungen der beiden Fanlager gekommen. Dabei stellte die Polizei zahlreiche mitgeführte Gegenstände zum Zweck der Schutzbewaffnung und eine Vielzahl an Pyrotechnik sicher. Beim Rücktransfer der Gästefans zum Hauptbahnhof kam es vereinzelt zu Steinwürfen. Mehrere Bus-Scheiben zersplitterten, verletzt wurde dabei aber niemand.