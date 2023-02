Die Schlüssel zum Sieg: Jetzt die Super-Bowl-Vorschau bei "Icing the kicker" hören!

Das große Spiel naht, Super Bowl LVII steht vor der Tür. In der ausführlichen Vorschau-Folge blickt das Team von "Icing the kicker" auf die Schlüsselduelle und X-Faktoren des Duells zwischen Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs - und gibt selbstverständlich Prognosen ab.

Wie gut, wenn man einen Bundestrainer hat. Seit wenigen Tagen ist "Icing the kicker"-Mitglied Shuan Fatah Head Coach der deutschen American-Football-Nationalmannschaft. Die neu gewonnene Autorität nutzt der 55-Jährige direkt, um in der Vorschau auf den Super Bowl mit Expertise um sich zu schmeißen.

So bleibt auch bei Host Kucze, Footballerei-Experte Detti und kicker-Redakteur Michael keine Frage offen: Wie bekommt man einen Travis Kelce verteidigt? Warum passt der Ansatz der Chiefs-Defense so gar nicht zu dem, was die Eagles-Offense machen will? Und auf welche Spieler sollte man als Zuschauer ganz genau achten? Außerdem wird geklärt, warum der Coin Toss doch eine gewichtige Rolle im Super Bowl spielt und warum man den "Umbrella" nicht nur in Rihannas Halbzeitshow bestaunen kann.

Neben der eingehenden Analyse der Schlüsselduelle und X-Faktoren schreitet die Crew natürlich auch zur Glaskugel und prognostiziert den Gewinner des Super Bowls. Die Meinungen gehen dabei auseinander.

