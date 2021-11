"Die schlimmste Nachricht für uns": Poulsen fehlt Leipzig wochenlang

Yussuf Poulsen (27) muss noch mindestens drei bis fünf Wochen auf sein 150. Bundesligaspiel für RB Leipzig warten. Der dienstälteste Profi in Reihen der Sachsen kehrte mit einem Muskelfaserriss in der Wade von der dänischen Nationalmannschaft zurück.

"Das war die schlimmste Nachricht für uns nach der Länderspielpause", sagte Trainer Jesse Marsch auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Yussi war in der besten Form seiner ganzen Karriere." Tatsächlich trifft der Ausfall des dänischen Stürmers die Leipziger hart, weil er wie kein Zweiter die Arbeit gegen den Ball verinnerlicht hat und obendrein zuletzt auch sehr torgefährlich war. In vier der letzten sechs Ligaspielen gelang Poulsen ein Treffer, in sieben der letzten neun Pflichtspielen gehörte er zur Startelf.

Königstransfer André Silva kam in dieser Zeit meistens nur als Joker zum Einsatz. Für den portugiesischen Stürmer, der bislang noch nicht wie erhofft gezündet hat, biete Poulsens Ausfall "eine großartige Chance", sagte Marsch. Der Ex-Frankfurter hat in der Bundesliga erst zwei Saisontore erzielt, blieb auch im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland (0:0) torlos, wurde anschließend gegen Serbien (1:2) erst in der Schlussminute eingewechselt. "André hat mehr und mehr über meine Idee von Fußball gelernt und gezeigt. Wir brauchen ihn jetzt mehr und mehr", so Marsch. "Er ist bereit für die nächste Phase.“

Chance für Brobbey? "Wir brauchen ihn jetzt"

Auf mehr Einsatzzeiten darf zudem Brian Brobbey (19) hoffen. "Es ist eine große Chance für ihn, sich zu zeigen. Wir brauchen ihn jetzt", sagte Marsch über den Niederländer, der bisher auch verletzungsbedingt nur auf drei Kurzeinsätze in der Bundesliga kam. Jetzt sei Brobbey jedoch "sehr gesund und in einer guten Form", erklärte Marsch. Zudem sammelte er in der niederländischen U21 beim 7:0 in Gibraltar Spielpraxis, steuerte außerdem einen Treffer zum Kantersieg bei. "Ich habe mit ihm gesprochen und geagt, dass er bereit sein muss", schilderte Marsch. "Er hat gesagt: 'I am.' Das war gut."

Amadou Haidara und Josko Gvardiol kehrten zwar angeschlagen von ihren Nationalteams zurück, doch einen Ausfall des Trios in Hoffenheim befürchtet Marsch nicht. Auch Konrad Laimer habe seine Adduktorenbeschwerden weitgehend auskuriert, so der Trainer. "Ganz bereit und fit" seien die beiden Abwehrrecken Lukas Klostermann und Willi Orban, die ihre Muskelverletzungen komplett auskuriert haben. "Sie sind beide Startelf-Kandidaten."

Marsch zu möglichem Lockdown: "Fast unmöglich zu verstehen"

Wie überall im Land warf die Corona-Situation auch ihre Schatten über das RB-Trainingszentrum am Cottaweg, die Pressekonferenz mit dem amerikanischen Coach fand nur virtuell statt. "Wir sind sehr vorsichtig hier im Trainingszentrum zwischen den Leuten in der Akademie und unserer ersten Mannschaft", schilderte Marsch. Die Impfquote innerhalb der RB-Belegschaft bezeichnete er als "sehr, sehr groß", das Verhalten der Spieler als sehr diszipliniert. "Aber es ist wirklich schade für uns als Menschen, keine Normalität zu haben", sagte der Coach, dessen Sohn noch in Salzburg zur Schule geht und dort vor einem kompletten Lockdown auch für Geimpfte steht.

Die Befürchtung, dass dies auch in Sachsen der Fall werden könnte, umtreibt auch Marsch: "Mein persönliches Gefühl ist, dass wir eine Normalität finden müssen." Wie genau diese genau aussehen soll, weiß auch der US-Amerikaner nicht: "Ich bin kein Experte oder Wissenschaftler, aber es ist schwierig zu akzeptieren, dass wir wieder zurückmüssen zur Idee von einem Lockdown. Es ist fast unmöglich, das zu verstehen."