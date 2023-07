Die Schlaf-Tricks der DFB-Frauen: "So sind wir gezwungen, früher aufzustehen"

Wenn eine WM am anderen Ende der Welt stattfindet, wird auch der Schlafrhythmus zum Thema. In der neuen Folge "FE:male view on football" erklärt Kathrin Hendrich, wie sich die DFB-Frauen schon in Deutschland darauf vorbereiten.

Eigentlich ist Kathrin Hendrich für diese Art der Trainingsplanung nicht gerade geschaffen. "Ich bin eine Kandidatin, die gerne länger schläft", berichtet die Nationalspielerin in der neuen Folge von "FE:male view on football". Doch das ist derzeit nicht drin. Eine WM am anderen Ende des Erdballs macht besondere Maßnahmen notwendig - und zwar mit einer besonderen Vorlaufzeit. Schon beim nun zu Ende gehenden Vorbereitungslehrgang auf das Turnier in Australien wurde deshalb geringfügig am Tagesrhythmus der deutschen Nationalmannschaft geschraubt.

"Wir haben alle Trainingseinheiten vorverlegt", berichtet Hendrich im Podcast, "damit wir gezwungen sind, früher aufzustehen, um schon jetzt eine halbe Stunde oder Stunde zu gewinnen und es schneller geht, wenn wir vor Ort sind". Die Zeitverschiebung nach Melbourne, wo die deutsche Mannschaft ihr Auftaktspiel bestreitet, beträgt schließlich acht Stunden. Die Partie gegen Marokko wird um 10.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, die beiden weiteren Gruppenspiele um 11.30 und 12 Uhr.

"Ich glaube, dass wir damit schon im Vorfeld viel gewonnen haben und das ein paar Prozent ausmachen kann", ist sich Hendrich sicher. Am kommenden Dienstag fliegt der DFB-Tross nach Sydney, es bleiben dann noch knapp zwei Wochen, um sich endgültig zu akklimatisieren. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte bereits in der vergangenen Folge von "FE:male view on football" berichtet, dass eine große Herausforderung darin bestehe, "die Spielerinnen in den ersten Tagen wach zu halten". Dafür arbeite man auch mit einer Schlafexpertin zusammen - bereits jetzt.

"Wir fangen jetzt schon mit der Umstellung an und haben viele Tipps bekommen, wie man den Schlaf generell verbessern kann", erzählt Hendrich etwa. Für sie selbst ist die Vorverlegung der Trainingseinheiten zwar nicht unbedingt angenehm ("Ich bin eher sehr gemütlich"), aber für den Erfolg in Australien ein wertvolles Mittel. "Es ist ganz sinnvoll, dass man dazu gezwungen ist, früher aufzustehen", berichtet sie aus dem deutschen Lager in Herzogenaurach.

Denn mit der Vorverlegung des ersten Trainings geht auch eine Vorverlegung der ersten Mahlzeit einher. "Man muss ja auch früher frühstücken, damit man schon verdaut hat, wenn es auf den Trainingsplatz geht", erklärt Hendrich. Zwischen der Kadernominierung am Samstag und dem Abflug am Dienstag bleiben ihr noch ein paar Tage, in der sie theoretisch noch Schlaf und Energie sammeln kann - "bei meinen Freunden und Familie", wie sie im Podcast berichtet. Eventuell wolle sie noch ihren Lebensgefährten Sebastian Griesbeck besuchen, der sich mit Eintracht Braunschweig im Trainingslager in Klosterpforte befindet. Genug zu tun also, um spät aufzustehen.

Warum sie froh ist, dass die "One Love"-Binde kein Thema bei der Frauen-WM ist, welche Trainingsinhalte in Herzogenaurach groß geschrieben wurde - und wer im deutschen Team das größte Organisationstalent hat, verrät Hendrich in der neuen Folge von "FE:male view on football". Der ganze Podcast ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!

