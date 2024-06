Die Schiedsrichter-Kader im Beachhandball 2024

Die German Beach Open (GBO) laufen seit Ende Mai. Über die deutsche Turnierserie wollen sich jedoch nicht nur die Teams, sondern auch die Schiedsrichter:innen für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Zwei Gespanne dürfen sich in diesem Sommer auf internationale Großturniere freuen.

Insgesamt plant Beachhandball-Schiedsrichterwartin Doreen Männich für den Sommer 2024 mit 15 Gespannen im Elitekader, Anschlusskader und Stammkader. Hinzu kommen fünf Teams, die im "Young-Talent"-Kader gefördert werden sollen, aber noch keinen DHB-Status besitzen.

Das Top-Gespann sind Bjarne Deiters und Jesper Stumpfe, die Deutschland in der kommenden Woche bei der Beachhandball-Weltmeisterschaft in China vertreten werden. Paolo D’Oria und Julius Hlawatsch wurden für die U16-Europameisterschaft im Juli in Bulgarien nominiert.

"Dass wir jetzt eine WM-Nominierung und eine Nominierung für die Jugend-Europameisterschaft bekommen haben, ist toll für unsere jungen Leute", freut sich auch Jutta Ehrmann-Wolf, Leiterin Schiedsrichterwesen im Deutschen Handballbund. "Sie werden Eindrücke mitnehmen, die sie nie vergessen werden. Ich bin stolz, dass wir auch im Beachhandball solch gute Leute haben und wir werden versuchen, das auch in Zukunft zu unterstützen, um auch in diesem Punkt Deutschland auf Top-Niveau zu vertreten."

Sowohl Deiters/Stumpfe als D’Oria/Hlawatsch waren in der Hallensaison 2023/24 im Perspektivkader des Deutschen Handballbundes aktiv. Die Bundesliga-Schiedsrichter Konrad Gimmler und Jannik Rips sowie Lynn van Os/Pelin Odabas (Anschlusskader 3. Liga) sind in der Halle ebenfalls höherklassig unterwegs. Komplettiert wird der Beachhandball-Elitekader von Philipp Herzog und Ole Horstmann.

Konrad Gimmler gehört gemeinsam mit Jannik Rips in der Halle dem Bundesligakader an.

Anders als noch vor einigen Jahren müssen sich Schiedsrichter nicht zwangsläufig zwischen Halle und Beach entscheiden. "Ich stehe dem Thema offen gegenüber, obwohl ich selbst nie einen Ausflug in den Sand gemacht habe", betont Ehrmann-Wolf. "Es ist jedoch ein zweites hochinteressantes Produkt und die Sportart wird jetzt ja auch bei Olympia vorgestellt."

Die Schiedsrichter-Chefin ist überzeugt: "Junge Leute, die in der Jugendbundesliga oder dem Nachwuchskader pfeifen, können aus dem Beachhandball in ihrer Persönlichkeitsentwicklung durchaus gute Dinge mitnehmen, die ihnen in der Halle helfen - und umgekehrt." Daher bestehe auch ein aktiver Austausch mit Beachhandball-Schiedsrichterwartin Männich, "wie wir Leute aus der Halle im Beach entwickeln können." Ehrmann-Wolf betont: "Wir arbeiten sehr gut zusammen."

Dem Anschlusskader im Beachhandball gehören sieben Teams an - darunter in Nico Feilbach/Finn Reinstädtler und Lena Gehrckens/Edgar Rot zwei Gespanne, die vergangenes Jahr überzeugen konnten und für die Deutsche Meisterschaft 2023 nominiert wurden. Dieses Jahr wird das Finalturnier am 03./04. August 2024 in Cuxhaven stattfinden.

Beachhandball - Schiedsrichterkader 2024

Beachhandball - Elitekader



Bjarne Deiters / Jesper Stumpfe

Paolo D’Oria / Julius Hlawatsch

Philipp Herzog / Ole Horstmann

Konrad Gimmler / Jannik Rips

Lynn van Os / Pelin Odabas

Beachhandball - Anschlusskader



Lena Gehrckens / Edgar Rot

Nico Feilbach / Finn Reinstädtler

Fabian Buntak / Ferdinand Schelling

Fabian Grünagel / Alexander Knoche

Rebana Hettich / Sabrina Müller

Simon Michel / Max Obenauf

Dennis Tontsch / Henrik Rösch

Beachhandball - Stammkader



Jessica Kirsten / Martin Bilski

Gerrit Händel / Marcel Titz

Yeray Lopez / Wilhelm Weißbeck

Beachhandball - Young Talent



Nick Neuwinger / Tim Neuwinger

Laura Paßora / Oliver Mayer

Niko Kelm / Janne Paul Vollmer

Linn Jürgensen / Lea Mletzko

Frederic Busch / Jean-Luc Busch

Wer darf 2024 nach Cuxhaven? Vergangenes Jahr wurden sieben Gespanne nominiert.