Die Schiedsrichter:innen-Ansetzungen der 1. Handball-Bundesliga

Nach dem Final4 des DHB-Pokals am vergangenen Wochenende nimmt die Handball-Bundesliga wieder ihren Betrieb auf und wartet am Ende der Woche mit gleich zwei Topspielen auf. Das Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel werden Tanja Kuttler und Maike Merz leiten. Die Schiedsrichter:innen-Ansetzungen in der Übersicht.

Tanja Kuttler und Maike Merz sollen das Topspiel in Berlin pfeiffen. Sascha Fromm