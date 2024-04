Die Schiedsrichter:innen-Ansetzungen der 1. Handball-Bundesliga

Aufgrund des Final4 um den DHB-Pokal stehen in dieser Woche nur drei Spiele in der Handball-Bundesliga an. Alle finden am Freitag (12. April) statt. Das Nordduell zwischen dem HSV Hamburg und dem THW Kiel werden Christian und David Hannes leiten. Die Schiedsrichter:innen-Ansetzungen in der Übersicht:

Christian und David Hannes sollen das Nordduell in Hamburg pfeifen. picture alliance / Nordphoto GmbH / Freund