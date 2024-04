Die Schiedsrichter:innen-Ansetzungen der 1. Handball-Bundesliga

Der 28. Spieltag der 1. Handball-Bundesliga steht an. Viele Spiele im Mittelfeld sind auf dem Programm, doch auch ein Duell auf den Abstiegsplätzen ruft - Fabian Baumgart und Philipp Dinges pfeifen die Partie zwischen dem Bergischen HC und ThSV Eisenach. Im oberen Feld treten die MT Melsungen und die SG Flensburg-Handewitt gegeneinander an. Die Schiedsrichter:innen-Ansetzungen in der Übersicht:

Das Schiedsrichtergespann Philipp Dinges und Fabian Baumgart haben am Sonntag ein Duell auf den Abstiegsplätzen vor sich. IMAGO/wolf-sportfoto