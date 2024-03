Die Schiedsrichter:innen-Ansetzungen der 1. Handball-Bundesliga

Der 27. Spieltag in der Handball-Bundesliga steht an. Gleich zum Auftakt gibt es ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf, der Samstag hält eine Spitzenpartie zweier Nordclubs bereit und am Sonntag steigt das Ostderby ein Eisenach. Auch am Ostermontag wird gespielt. Die Schiedsrichter:innen-Ansetzungen in der Übersicht:

Hanspeter Brodbeck und Simon Reich werden das Kellerduell in Stuttgart pfeifen. Sascha Klahn