Die Schiedsrichter-Ansetzungen für das Champions League Final4

Die Europäische Handballföderation hat die Schiedsrichter für das Final4 der Champions League in Köln (8./9.06.2024) bekannt gegeben. Vier Schiedsrichtergespanne aus vier Nationen werden die insgesamt vier Partien des Finalwochenendes leiten.

Das Schiedsrichter-Duo Slave Nikolov / Gjorgji Nachevski werden das Finale, das für den Sonntag, 9. Juni um 18 Uhr, angesetzt ist, leiten. Die beiden Nordmazedonier leiteten bereits schon einige Partien auf Top-Niveau, beispielsweise Halbfinalduelle bei den vergangenen beiden Europameisterschaften, sowie das Champions-League-Halbfinale 2019.

Im ersten Halbfinale zwischen dem Titelverteidiger SC Magdeburg und Aalborg Håndbold vertraut die EHF dem französischen Schiedsrichterduo Charlotte und Julie Bonaventura. Die beiden Schwestern waren schon mehrfach bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften der Frauen und Damen im Einsatz. Auch auf Klubebene leiteten sie schon zahlreiche internationale Partien.

Das zweite Halbfinale, in dem der THW Kiel auf den FC Barcelona trifft, steht ebenfalls unter der Leitung eines Geschwisterpaares. Die beiden Portugiesen Daniel Martins Accoto und Roberto Martins Accoto gaben in diesem Jahr bei der Handball-EM 2024 in Deutschland ihr Debüt auf internationalem Parket und waren in der vergangenen Saison unteranderem beim Final4 der European League im Einsatz.

Für das Spiel um Platz drei wurden Adam Biro und Oliver Kiss von der EHF nominiert. Neben dem Einsatz bei der Handball-WM im vergangenen Jahr werden die beiden Ungarn auch bei den Olympischen Spielen im Sommer in Paris im Einsatz sein.

Halbfinals

Schiedsrichter: Charlotte Bonaventura / Julie Bonaventura (FRA)

Delegierte: Marek Goralczyk (POL), Vladimir Rancik (SVK)

Schiedsrichter: Daniel Martins Accoto / Roberto Martins Accoto (POR)

Delegierte: Nicolae Vizitiu (MDA), Oyvind Togstad (NOR)

Spiel um Platz drei

Verlierer HF1 Verlierer HF1 Verlierer HF2 Verlierer HF2 Spielinfo

Schiedsrichter: Adam Biro / Oliver Kiss (HUN)

Finale

Sieger HF1 Sieger HF1 Sieger HF2 Sieger HF2 Spielinfo

Schiedsrichter: Slave Nikolov / Gjorgji Nachevski (MKD)