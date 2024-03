Vom 14.-17.03.2024 wird in Granollers, Hannover und Tatabanya um die Qualifikation für die Olympischen Spiele von Paris gekämpft. Die IHF hat an jedem Spielort drei bis vier Gespanne, Robert Schulze und Tobias Tönnies pfeifen in Ungarn, Kay Holm ist als Delegierter in Granollers.

Die Argentinier Julian Lopez Grillo und Sebastian Lenci leiten Deutschlands Auftaktpartie imago images/Bildbyran