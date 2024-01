Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

Vom 10. bis zum 28. Januar 2024 wird die Handball-EM in Deutschland ausgetragen. 18 Schiedsrichter-Gespanne sind für die Europameisterschaft nominiert. Die Ansetzungen auf einen Blick

Mittwoch, 10. Januar

Gruppe A (Düsseldorf)



18:00 Uhr: Frankreich vs. Nordmazedonien:

Mirza Kurtagic / Mattias Wetterwik (SWE)



20:45 Uhr: Deutschland vs. Schweiz

Mads Hansen / Jesper Madsen (DEN)

Donnerstag, 11. Januar

Gruppe D (Berlin)



18:00 Uhr: Slowenien vs. Färöer

Robert Schulze / Tobias Tönnies (GER)



20:30 Uhr: Norwegen vs. Polen

Ivan Pavicevic / Milos Raznatovic (MNE)

Gruppe E (Mannheim)



18:00 Uhr: Niederlande vs. Georgien

Andreu Marín Lorente / Ignacio Garcia Serradilla (ESP)



20:30 Uhr: Schweden vs. Bosnien-Herzegowina

Maike Merz / Tanja Kuttler (GER)

Gruppe F (München)



18:00 Uhr: Portugal vs. Griechenland

Charlotte Bonaventura / Julie Bonaventura (FRA)



20:30 Uhr: Dänemark vs. Tschechien

Karim Gasmi / Raouf Gasmi (FRA)

Freitag, 12. Januar

Gruppe B (Mannheim)



18:00 Uhr: Österreich vs. Rumänien

Lars Jorum / Havard Kleven (NOR)



20:30 Uhr: Spanien vs. Kroatien

Vaclav Horacek / Jiri Novotny (CZE)

Gruppe C (München)



18:00 Uhr: Island vs. Serbien

Daniel Accoto Martins / Roberto Accoto Martins (POR)



20:30 Uhr: Ungarn vs. Montenegro

Igor Covalciuc / Alexei Covalciuc (MDA)