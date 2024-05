Die Schiedsrichter-Ansetzungen der 1. Handball-Bundesliga

In dieser Woche stehen aufgrund des Final4 der European League nur wenige Spiele in der 1. Handball-Bundesliga an. Christian und Fabian vom Dorff sind die Unparteiischen für das Ost-Duell zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig. Die Schiedsrichter-Ansetzungen in der Übersicht:

Fabian (links) und Christian vom Dorff werden das Ost-Duell leiten. picture alliance / Fotostand