Die Schiedsrichter-Ansetzungen der 1. Handball-Bundesliga

In dieser Woche steht der 32. Spieltag in der 1. Handball-Bundesliga an - auch Nachholspiele finden statt. Flensburg, Hamburg, Kiel und die Rhein-Neckar Löwen sind deshalb doppelt im Einsatz. Auch die Unparteiischen Marcus Hurst und Mirko Krag werden zwei Mal gefordert. Die Schiedsrichter-Ansetzungen in der Übersicht:

Marcus Hurst wird gemeinsam mit Mirko Krag zwei Partien pfeifen. Sascha Klahn