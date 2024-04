Die Schiedsrichter-Ansetzungen der 1. Handball-Bundesliga

In dieser Woche steht der 31. Spieltag in der 1. Handball-Bundesliga an. Im Fernduell um den Klassenerhalt spielt der HC Erlangen zu Hause gegen Melsungen, der Bergische HC auswärts in Hamburg. Die HCE-Partie wird von Tanja Kuttler und Maike Merz geleitet. Julian Fedtke und Niels Wienrich sind die Unparteiischen für das BHC-Spiel. Die Schiedsrichter-Ansetzungen in der Übersicht.

Tanja Kuttler wird zusammen mit Maike Merz Erlangen gegen Melsungen pfeifen. Sascha Klahn