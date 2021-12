"Die Schere zwischen den Sportarten ist extrem"

Die Konstellation ist einmalig: Anton Stach spielt für Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga, seine Schwestern Emma und Lotta sind Spitzen-Basketballerinnen, Vater Matthias ist TV-Kommentator. Sie haben viel zu erzählen.

Das Gefälle zwischen dem Fußball und dem Basketball ist krass, was die mediale Präsenz und die daraus resultierenden Verdienstmöglichkeiten betrifft. Das Thema steht im Mittelpunkt eines 90-minütigen Videocalls mit Anton Stach (23) in Mainz, Emma Stach (25) in Athen und Matthias Stach (59) in Buchholz in der Nordheide.

Eine sportliche Familie

Anton ist U-21-Europameister und Olympiateilnehmer, Nationalspielerin Emma wechselte in diesem Jahr von A3 Basket Umea in Schweden zu Panathinaikos in Griechenland. Nesthäkchen Lotta (19), sie fehlte beim Gespräch, geht für die Gisa Lions in Halle an der Saale in der Bundesliga auf Korbjagd und ist U-20-Nationalspielerin.

Sportliche Familie: Anton Stach mit seinen Geschwistern Emma (Mitte) und Lotta.

"Die Schere ist schon extrem. Vor allem, weil die Mädchen ja genauso viel in ihren Sport investiert haben seit frühester Jugend! Aber alle wissen auch, dass dies eben der Markt ist. Das Schöne ist, dass es da überhaupt keinen Neid gibt, sondern eher Freude und Unterstützung. Und Anton hat sich ja auch schon einige Male dazu geäußert, dass es natürlich ungerecht ist?…", beschreibt Matthias Stach die riesige Diskrepanz zwischen den Sportarten.

Väterliche Kritik im Chat

Als Emma A-Nationalspielerin wurden und Lotta U-20-Nationalspielerin, nahm die Öffentlichkeit davon wenig Notiz. Als Anton in der U 21 des debütierte, ins Olympiaaufgebot berufen und Bundesligaspieler wurde, war die Aufmerksamkeit dafür umso größer. Der Stabilität in der Familie verändert sich durch dieses Ungleichgewicht nicht. Nach den Matches tauschen sich alle untereinander aus, wobei Vater Matthias für seine kritischen Worte im Familien-Chat bekannt ist.

Matthias Stach als TV-Kommentator, hier mit Boris Becker. picture alliance/dpa

Der Sport steht bei allen im Vordergrund. Er ist den Stach-Geschwistern in die Wiege gelegt. Der ehemalige Ranglisten-Tennisspieler reiste als Journalist zu über 100 Grand-Slam-Turnieren, kommentiert im TV neben Tennis auch Fußball und Schwimmen auch andere Sportarten.

