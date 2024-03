Die Handball-Europameisterschaft im Januar sorgt weiter für Gesprächsstoff. Laut Michael Allendorf hat das Turnier besonders ausländische Spieler vom Gastgeberland Deutschland überzeugt: und den Wunsch befeuert, dass hier jährlich auf der großen Bühne gespielt wird.

Die MT Melsungen erlebt aktuell ungeahnte Zuschauerdimensionen. Nach einer vollen Halle beim Freitagsheimspiel gegen den Bergischen HC vor zwei Wochen (31:26) war die Kapazität der Rothenbach Halle auch am vorgestrigen Donnerstag gegen den ThSV Eisenach ausgereizt. Dort erlebten 4389 Handballbegeisterte den haarscharfen 27:26-Heimsieg der Nordhessen gegen den Aufsteiger.

"Wir waren erstmal in der Bringschuld", analysierte MT-Sportdirektor hinsichtlich der Zuschauerzahlen bei DYN: "Denn die Leistungen aus der vergangenen Saison oder aus den vergangenen Jahren haben natürlich auch bei uns Spuren hinterlassen." Der Grund: zum einen die starken Leistungen der MT, die endlich an die eigenen Ziele herankommt. "Und jetzt spielen wir nicht nur gegen Kiel, die Rhein-Neckar Löwen, und Flensburg vor ausverkauftem Haus", schloss Allendorf.

Und zum anderen? "Natürlich hilft die Europameisterschaft im Januar, diese Handball-Euphorie spüren wir jetzt auch", weiß der Sportdirektor des Bundesligisten. Nicht nur in Sachen Zuschauerzahlen setzte Deutschland als Gastgeberland einmal mehr neue Standards in der Handballwelt.

Jedes Jahr ein Großturnier in Deutschland?

"Man merkt es natürlich im ganzen Land. Das, was im Januar hier in Deutschland passiert ist, sucht seinesgleichen", unterstrich Allendorf am DYN-Mikrofon, und sagte im Hinblick auf die Aktiven selbst: "Das sehen nicht nur die Zuschauer so, das sagen auch die Spieler, und nicht nur die deutschen, sondern auch die ausländischen. Die sagen eigentlich: Normal müsste jedes Jahr ein großes Turnier in Deutschland stattfinden, weil die Hallen ausverkauft sind, es ist eine mega Stimmung."

Dabei dauert es mit dem nächsten Großturnier erstmal. Die nächste Europameisterschaft wird zunächst bei den skandinavischen Handballmächten Dänemark, Schweden und Norwegen (2026) ausgetragen, 2028 sind dann Portugal, Spanien und die Schweiz an der Reihe.

In Sachen Weltmeisterschaft sind als nächstes Kroatien, Norwegen und Dänemark an der Reihe (2025), 2027 ist dann wieder Deutschland Gastgeber. Und dann? Der DHB hat auf jeden Fall Interesse an einer weiteren Ausrichtung, bewarb sich für die Jahre 2029 und 2031 gemeinsam mit Frankreich. Eine Entscheidung gibt es im April. Und auch die Europameisterschaften 2030 und 2032 haben das Interesse des Deutschen Handballverbands geweckt. Die Bewerbungsunterlagen müssen dafür bis zum 1. Juni 2024 eintrudeln.