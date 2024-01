Die Ruhe gefunden: Wolffs bemerkenswerte Metamorphose

Im EM-Auftaktspiel gegen die Schweiz erinnerte Andreas Wolff an den Andreas Wolff von 2016. Doch der ist der deutsche Nationalkeeper nicht mehr.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Als David Späth über Andreas Wolff referieren soll, kommt er direkt in einen Redefluss - und ins Schwärmen. "Ich finde sein Stellungsspiel sehr gut, von dem ich auch viel lernen kann", sagt der U-21-Weltmeister von den Rhein-Neckar Löwen. Sein zweiter Satz ist aber viel entscheidender. "Ich bewundere seine Ruhe, die er oft hat, wo ich merke, ich bin noch der Jugendliche, der jetzt beim Turnier reinkommt und schnell alles zeigen will." Spult man ein paar Jahre zurück, wäre die Frage berechtigt: Sprechen wir vom gleichen Torhüter?

Diese Emotionsexplosionen, mit denen Wolff im Januar 2016 bei der Mission EM-Gold die deutschen Fans entzückte, sind selten geworden. Sie kommen jetzt viel mehr von Späth. Vielleicht auch ein Grund, warum häufig Parallelen zwischen den zwei Torhütern gezogen werden. Und vor allem womöglich der Grund, warum die beiden Keeper so gut im Team zusammenpassen. Das ist bei Wolff mit Blick auf die Vergangenheit in Nationalmannschaft und auf Vereinsebene nicht ganz unerheblich.

"Generell sein Auftritt, seine Präsenz, wie er im Tor steht, da kann ich mir wirklich viel abschauen", gesteht Späth: "Das strahlt einfach Ruhe aus, Sicherheit für die Abwehr - und das möchte ich auch." Deutschlands Torwarttrainer Mattias Andersson, einst selbst einer der besten Keeper der Welt, kann diese Entwicklung bestätigen.

Es geht nicht mehr um möglichst viel Bewegung, viel machen, viele Emotionen. DHB-Torwarttrainer Mattias Andersson

"Ein großer Teil von Andis Entwicklung liegt darin, dass er sich die letzten Jahre auch ein bisschen in seinem Spiel beruhigt hat. Er ist fokussierter bei der Sache. Und er hat die Ruhe gefunden, nicht immer alles machen zu wollen. Diese jugendlichen Züge, die wir auch zum Beispiel 2016 noch hatten, was auch David sagt, sind weg. Es geht nicht mehr um möglichst viel Bewegung, viel machen, viele Emotionen", erklärt der Schwede und schließt: "Emotionen sind gut, aber nicht in dem Moment, wenn man einen Ball halten will oder in den Händen hat."

Hanning freut sich mit Wolff - und sieht "unfassbare" Entwicklung

Einer, der auch ganz nah dran ist an Wolff, ist kicker-Kolumnist Bob Hanning. Der einstige DHB-Vizepräsident hatte den deutschen EM-Helden von 2016 unter seinen Fittichen und verfolgt die Entwicklung Wolffs bis heute aus der Ferne ganz genau. Regelmäßig telefonieren die beiden miteinander, tauschen sich aus. Hanning will wissen, wie Wolff sich auf und neben dem Feld fühlt.

Die Leistung Wolffs gegen die Schweiz, als er beim 24:17 zum EM-Auftakt insgesamt 14 Paraden anhäufte, imponierte auch Hanning. "Die Schweizer wollten gar nicht mehr aufs Tor werfen", sagt er in seiner Kolumne für den kicker: "Bei einem freien Wurf gegen Wolff hat sofort Kopfkino stattgefunden."

Die Performance erklärt sich Hanning auch mit Wolffs bemerkenswerter Metamorphose, die er über die Jahre durchlaufen hat. "Er hat sich so unfassbar entwickelt, in seiner Persönlichkeit, auch mit einer gewissen Gelassenheit, Professionalität mit den Dingen umzugehen", lobt Hanning und fügt mit Blick aufs Schweiz-Spiel an: "Das war die stärkste Torhüter-Leistung, die ich in ganz, ganz vielen Jahren bei einer Europameisterschaft gesehen habe. Das war sogar oberhalb des Niveaus eines Niklas Landin."

Den braucht es bei Dänemark aber auch gart nicht, wenn Vertreter Emil Nielsen die außerirdische Fangquote von 72 Prozent aufweist - so geschehen im EM-Auftaktspiel des Top-Favoriten gegen Tschechien (23:14).

Wolff bleibt aber mittlerweile ohnehin lieber bei sich. Er wirkt derart ruhig und besonnen, dass er Minuten nach einer Gala vor einem Weltrekord-Publikum sogar die Zeit findet, sich in den TV-Zuschauer hineinzuversetzen. Mit Blick auf das zweite deutsche EM-Spiel am Sonntag (20.30 Uhr) prophezeite er eine "eklige" Partie und erklärte: "Die Art und Weise, wie Nordmazedonien mit dem siebten Feldspieler im Angriff agiert, wird für die TV-Zuschauer wohl sehr, sehr unattraktiv sein - und für uns sehr schwierig zu verteidigen."