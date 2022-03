Die Rückkehr des Traumpaars

Bereits in der vergangenen Saison waren sie Stuttgarts gefährlichste Offensivkräfte. Jetzt scheinen Borna Sosa und Sasa Kalajdzic das Comeback ihrer Kongenialität zu feiern. Es ist die Rückkehr des VfB-Traumpaars.

Sie gehören zum VfB wie Käse und Spätzle oder Kehr und Woche zu Stuttgart: Borna Sosa und Sasa Kalajdzic. Sosa und Sasa - zwei, die rechtzeitig im Abstiegskampf in Form zu kommen scheinen. Vor einer Woche bereitete der Linksverteidiger in den Schlussminuten den 3:2-Siegtreffer seines Stürmerkollegen gegen Borussia Mönchengladbach vor. In Berlin zirkelte der Linksfüßer nicht weniger knapp vor dem Abpfiff den Ball zum 1:1 auf den rechten Fuß des Österreichers. Vier Punkte, mit denen die Schwaben die Lücke auf die Nichtabstiegsplätze verkleinert, mit denen sie den Relegationsplatz erklommen haben.

Nachdem in den beiden vorherigen Partien gegen Bochum (1:1) und Hoffenheim (1:2) im Endspurt noch leichtfertig Punkte verschenkt wurden, lacht dem Traditionsklub zwei Spiele später das Glück. Das Momentum sei endlich mal auf die schwäbische Seite gekippt, zumindest "was die Ergebnisse angeht", wie Pellegrino Matarazzo sagt. Man habe zwar "auch die Spiele davor gute Leistungen gezeigt. Wir konnten uns aber nicht belohnen". Der Chefcoach ist sicher, dass der Trend für den VfB spricht. "Wir haben schon gegen Gladbach gezeigt, dass wir in der Endphase punkten können. Berlin war eine Bestätigung. Das nehmen wir mit in die nächsten Wochen."

Ich hatte kurz Angst, dass der Ball an die Latte geht. Sasa Kalajdzic

In denen die Hoffnungen in den direkten Kellerduellen mit Augsburg, Bielefeld und Hertha BSC auch und besonders auf Sosa und Kalajdzic liegen werden. "Sie sind ein Duo, das sich gut versteht, das sich auch neben dem Platz gut versteht", erklärt Matarazzo. "Borna und seine Flanken sind Gold wert, wenn man einen so kopfballstarken Stürmer wie Sasa hat. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft gesehen. Und auch in der vergangenen Woche."

Die Sekunden vor seinem punktbringenden Treffer beschreibt der Torjäger gewohnt fröhlich. "Die Flanke war top. Ich hatte aber kurz Angst, dass der Ball an die Latte geht", sagt Kalajdzic grinsend, der eine Leistungssteigerung nächste Woche gegen den FC Augsburg sowohl anmahnt als auch vorhersagt. Die Partie in Berlin sei sehr zäh, sehr schwer gewesen, "weil wir nicht den Kampf angenommen haben, den uns Union geboten hat. Wir haben uns beeindrucken lassen". Dies werde sich allerdings nicht wiederholen. "Wir werden nächste Woche nicht wieder so auftreten, wie in der ersten Hälfte. Wir wissen alle, worum es geht. Nächste Woche zählt es. Ich glaube, wir werden mit den Fans im Rücken ein gutes Spiel machen."