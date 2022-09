Die Rückkehr der Stehplätze in Europa - auf Probe

Der Auftakt der Wiederauferstehung findet passenderweise auf der größten Stehplatz-Tribüne der Welt an. Die Königsklasse kann wieder im Stehen verfolgt werden.

Wenn Borussia Dortmund am Dienstag den FC Kopenhagen empfängt, darf die Gelbe Wand endlich wieder in voller Pracht ein Champions-League-Spiel betrachten - und die Spieler in der Königsklasse endlich wieder vor einem komplett vollen Stadion spielen.

Denn hier begann der lange Prozess dorthin auch, ebenfalls an einem Dienstag. "Europe wants to stand", stand auf einem Banner am Abend des 5. März 2019, der beim Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur erstmals wieder auf das Verbot von Stehplätzen durch die UEFA aufmerksam machte.

Fans von Bayern, Dortmund und Frankfurt als Initiatoren

Die UEFA-Funktionäre sollten unter Druck gesetzt werden, so der Plan der Initiatoren. Gregor Weinreich aus der Fanszene des FC Bayern, Jan-Henrik Gruszecki, damals Ultra und heute Leiter der Stabsstelle Strategie und Kultur beim BVB, Martin Endemann (Football Supporters Europe) und Henning Schwarz aus der Fan- und Förderabteilung Eintracht Frankfurt waren damit maßgeblich daran beteiligt, dass nun zur neuen Saison in einer einjährigen Probephase europaweit wieder Stehplätze genutzt werden können, wo überhaupt noch welche zur Verfügung stehen.

1998 hatte die UEFA die Regelung für Europacup- und Länderspiele eingeführt und war damit dem Beispiel des britischen Fußballs gefolgt. Dort waren Stehplätze nach der Hillsborough-Katastrophe im April 1989 in allen Stadien verboten worden. Dass sie nun wieder zugelassen wurden, sei "ein großer Erfolg für alle Fans", findet Weinreich, "ganz besonders aber für diejenigen, die sich seit vielen Jahren engagieren und ihre Freizeit dafür opfern, für bessere Rahmenbedingungen und für eine lebendige Fankultur einzustehen". Leider zeige es aber auch, "wie mühsam und zeitaufwändig der Dialog mit den Verbänden ist".

Die 25.000 auf der Süd machen stehend schon noch einen anderen Eindruck. Hans-Joachim Watzke

Das Ergebnis freut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Der große Aspekt ist der, dass es stimmungsvoller ist, dass es dich nochmal nach vorne bringt und gerade bei uns mit 81.365 zu spielen ist schon extra-cool. Das ist das Entscheidende, der ganz große Schritt nach vorne. Denn die 25.000 auf der Süd machen stehend schon noch einen anderen Eindruck."

Sonderheft zur Champions League

Denn die Stehplätze seien auch ein Symbol, sagt Weinreich: "Von den fünf großen Fußballnationen in Europa ist Deutschland das Land mit der mit Abstand lebendigsten Fankultur und wird dafür von vielen anderen Ländern in Europa beneidet. Das ist kein Zufall, sondern eine direkte Folge davon, dass es die deutschen Fans geschafft haben, ihre Stehplatzblöcke in den letzten zwei Jahrzehnten zumindest in den nationalen Wettbewerben zu erhalten."

Welche Rolle Michel Platini, Aleksander Ceferin und Hans-Joachim Watzke bei der Entscheidung spielten, welche finanziellen Auswirkungen die Entscheidung hat, warum vor allem Union Berlin davon profitiert und wie Gästefans an die ungewohnten Umstände gewöhnt werden sollen, lesen Sie im Champions League-Sonderheft (ab Donnerstag im Handel oder ab sofort als eMagazine)