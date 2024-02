Die Rot-Sünder der aktuellen Bundesliga-Saison

Strahinja Pavlovic (14 Spiele - 1x Rot)

Nach einer Gelb-Roten-Karte in seiner Debütsaison für die Salzburger musste der serbische Abwehrspieler in der laufenden Spielzeit erstmals direkt mit Rot vom Platz. Beim 2:2 gegen Austria Klagenfurt war schon nach 38 Spielminuten Schluss. FC Red Bull Salzburg via Getty Images