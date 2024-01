Die Roma nach dem Mourinho-Aus: Was nun?

Gefährliches Spiel: Bei der Roma folgt auf José Mourinho (60) zwar eine Klubikone, doch die hat kaum Erfahrung als Coach.

Es gibt sie ja auch im kruden Fußball-Business noch, diese Momente, wo einfach alles schmalzig ist. Diese zerfließenden Augenblicke, die man jetzt mit der Klassik-Pop-Röhre von Andrea Bocelli untermalt, weil Luciano Pavarotti ja nicht mehr geht. Also: José Mourinho heulte, die Romanisti weinten, und wer nun kein Beton-Herz besitzt, dem kamen einfach so irgendwie auch ein paar Seufzer. "Gib niemals auf, vergiss nicht, alles liegt an dir" säuselte also Bocelli zu Mourinhos Bildern vor dem Kolosseum, "Mou", der 2022 den Pokal der Europa Conference League küsst, Mourinho, der in der römischen Südkurve wie ein Imperator badet. Der Abgesang des Portugiesen über sein soziales Netzwerk.

Die Roma gab dem Portugiesen nach dem 1:3 am Sonntagabend bei Milan das Arrivederci, just in San Siro, wo er 2010 mit dem Triple für Inter seinen vielleicht größten Erfolg gefeiert hatte. Der einstige "Special One" also verabschiedete sich mit Bocelli und zehn Worten: "Schweiß, Blut, Tränen, Freude, Schwermut, Liebe, Brüder, Geschichte, Herz, Ewigkeit." Der Noch-60-Jährige, der nächste Woche seinen 61. Geburtstag als (wohl nur Kurzzeit-) Arbeitsloser begehen wird, weiß, wie das Geschäft funktioniert; und ob man ihn mag oder nicht, es gibt leider zu wenige Mourinhos inmitten dieser modernen Banausen-Business-Bande.

Erfolge und Enttäuschungen

Ob er sich nun mit Profis oder Referees anlegte, hielt er der modernen Fußball-Fratze einfach den Spiegel vor und holte das Ultimative aus dem römischen Sammelsurium heraus. Ein Team, das aktuell in Paulo Dybala, Romelu Lukaku und Kapitän Lorenzo Pellegrini nur drei Ausnahmespieler besitzt, gewann vor zwei Jahren immerhin die erste Austragung der Europa Conference League, das wird als historische Marke bleiben. 2023 verlor man erst im Elfmeterschießen das Finale der Europa League gegen den FC Sevilla.

Derzeit ist die Roma mit 29 Punkten aus 20 Spielen Neunter, liegt machbare fünf Zähler hinter Platz 4. Schweiß und Blut, vom Philosophen Mark Aurel zum Einstand vor 988 Tagen ("Was du erhältst, nimm ohne Stolz an! Was du verlierst, gib ohne Trauer auf!") bis zum Ausstand: "Einige können nicht einmal eine vernünftige Flanke schlagen - leider bin ich nicht José Mourinho Harry Potter!"

Die Klub-Eigner aus Texas, die Friedkin Group, blieben hingegen stumm. Man hatte sich von dem Trainer, dessen Vertrag im Sommer ohnehin ausgelaufen wäre, seit Monaten entfremdet. Die Amerikaner wollten eine mächtige Roma, doch die Gelb-Roten notierten in den zweieinhalb Spielzeiten unter "Mou" in 30 Duellen mit den Top-Klubs der Serie A nur sechs Erfolge, jedoch schmerzliche 18 Niederlagen. Vergangene Woche erst verlor man das Viertelfinal-Derby im Pokal gegen Lazio (0:1), es wurde als Schmach empfunden. Am Sonntag war man dann gegen Milan chancenlos (1:3).

Die zweite Roma-Karriere des Daniele de Rossi

Was nun? Vorerst soll eine Klublegende das schlingernde Schiff führen: Daniele de Rossi. Ein Romano de Roma, ein waschechter Römer also, wie es in der Hauptstadt heißt. De Rossi, 2006 mit Italien in Deutschland Weltmeister geworden, spielte 18 Jahre für die Roma, war als Kapitän Nachfolger von König Francesco Totti (für den er 2006 im WM-Finale gegen Frankreich eingewechselt worden war), bevor er sich mit dem heutigen Nationalcoach Luciano Spalletti zerstritt und die Karriere 2019 in Argentinien bei den Boca Juniors ausklingen ließ.

Der 40-Jährige sammelte 2021 Erfahrungen im Stab von Roberto Mancinis Europameister-Elf. Als Zweitliga-Trainer bei SPAL Ferrara brachte er es zuletzt aber in 17 Pflichtspielen auf nur drei Siege bei acht Niederlagen. "Ich bereue, dass ich der Roma nur eine Karriere geben kann", sagte de Rossi bei seinem Abschied 2019 nach 623 Einsätzen und 64 Toren. Bis zunächst mal Juni kann er dem Klub eine zweite schenken. Und Mourinho? Kokettiert schon jetzt mit einem Engagement in Saudi-Arabien.