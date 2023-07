"Die Resonanz ist riesig. Das spornt uns an."

Die Gewinner der TORJÄGERKANONE® FÜR ALLE stehen fest. Volkswagen begleitet die Aktion als exklusiver Partner. Hier spricht Vorständin IMELDA LABBÉ über das Engagement im Amateurbereich.

Zum zweiten Mal werden die erfolgreichsten Stürmerinnen und Stürmer aus dem Amateurbereich mit der Torjägerkanone für alle® ausgezeichnet. Volkswagen begleitet die Aktion von kicker und DFB/fussball.de von Beginn an. Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung, Frau Labbé?

Die Resonanz auf die Aktion ist riesig. Das freut uns umso mehr, als dass uns Corona in den ersten beiden Jahren leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mittlerweile gehen viele Amateurfußballerinnen und -fußballer mit dem Ziel in die Saison, die "Torjägerkanone für alle" zu gewinnen. Das spornt uns an, das Thema weiter voranzutreiben und so allen, die Woche für Woche unterhalb der Profiligen auf Torejagd gehen, die verdiente Wertschätzung entgegenzubringen.

Warum ist der Amateurfußball so wichtig für Volkswagen?

Teil der Volkswagen-DNA war und ist es, eine Marke für alle Menschen zu sein. Diesen Ansatz übertragen wir auf unsere Sponsoring-Aktivitäten. Das ist auch der Hintergrund unseres Mottos "Fußball, das sind wir alle!" Ohne die Basis des Amateurfußballs mit all ihrer Leidenschaft und dem großen ehrenamtlichen Engagement wäre auch der Spitzenfußball undenkbar.

Im vergangenen Jahr wurden die besten Torjägerinnen und Torjäger beim Länderspiel Deutschland gegen Ungarn in Leipzig geehrt. Welche Bühne bieten Sie den Gewinnern dieses Mal?

Auch dieses Jahr können sich die Besten auf ein Highlight freuen: Sie werden im Rahmen des Länderspiels Deutschland gegen Frankreich am 12. September in Dortmund geehrt. Indem wir ihnen zusammen mit unseren Partnern kicker und fussball.de diese besondere Bühne bieten, wollen wir den Stellenwert ihrer erbrachten Leistung unterstreichen.

Sportbegeisterte Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen: Imelda Labbé. Volkswagen AG

Kann ein solches Engagement im Amateurbereich VW auch bei der Gewinnung von Mitarbeitern helfen?

In den Sportvereinen werden täglich dieselben Werte gelebt, die auch für uns bei Volkswagen wichtig sind. Wir haben bei uns im Unternehmen viele starke Teams, in denen Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen gemeinsam an einem Ziel arbeiten - unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexueller Orientierung. Nicht umsonst lautet einer unserer Unternehmensgrundsätze: Wir leben Vielfalt. Natürlich sind das auch Botschaften, die wir an die Öffentlichkeit allgemein, aber auch an potenzielle Bewerberinnen und Bewerber aussenden möchten.

Gibt es von VW auch noch andere Aktivitäten im Amateurbereich?

Selbstverständlich! Volkswagen ist nicht nur Partner des DFB, in dem ja Profis und Amateure ein gemeinsames Zuhause haben, sondern auch unzähliger weiterer Vereine. Dazu gehört natürlich als Leuchtturm der VfL Wolfsburg, aber vor allem auch die Partnerschaften, die unsere Händler deutschlandweit eingegangen sind. Das reicht von der Bundesliga bis hin zur untersten Kreisklasse. Nicht zu vergessen: Fußball ist ein weltweites Thema für Volkswagen. Schließlich gibt es auch Engagements bei vielen Nationalverbänden wie Frankreich, USA, Schweiz oder Niederlande.

Haben Sie früher auch Fußball gespielt bzw. treiben Sie aktiv Sport?

Ich mag alles, was man an der frischen Luft machen kann: Früher habe ich Volleyball im Verein gespielt und dort erlebt, was Mannschaftsgeist und Passion bedeuten - im Gegensatz zum Fußball nur mit der Hand und nicht mit dem Fuß (lacht). Heute spiele ich in der Freizeit Tennis- das ist für mich der perfekte Ausgleich zu meinem stressigen Alltag.

Wer ist Ihr Lieblingstorjäger oder Ihre Lieblingstorjägerin?

Alexandra Popp. Sie ist eine herausragende Persönlichkeit - sowohl auf als auch abseits des Platzes. Ihr bodenständiges Auftreten und die Art, wie sie und ihre Mitspielerinnen, sei es beim VfL Wolfsburg oder im Nationalteam, die Menschen für Fußball begeistern, ist ganz besonders - und letztlich fast wichtiger als die Zahl der Titel oder Tore.

Interview: Klaus Smentek