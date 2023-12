Die Remis-Könige vom FC St. Pauli

Am Samstagabend war der eigene Dreier trotz hoch überlegener erster Hälfte in Osnabrück (1:1) ausgeblieben, am Sonntag dann schloss Holstein Kiel auf. Der FC St. Pauli steht nun nur noch punktgleich mit dem ersten Verfolger an der Spitze. Der Grund: Die Kiez-Kicker sind die Remis-Könige der Liga.

Als einzige Mannschaft mit Bayer Leverkusen ist die Elf von Fabian Hürzeler im deutschen Profifußball in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. "Darauf können wir stolz sein - und wir wollen das auch bis zum Jahresende bleiben", sagt Jackson Irvine.

Doch die Kiez-Kicker haben in acht, also der Hälfte der Partien, die Punkte lediglich geteilt. Auch das ist Spitze, zumindest in den ersten beiden Ligen - und ein Grund, weshalb die Hamburger eine noch deutlich bessere Ausgangsposition im Aufstiegsrennen vergeben haben.

Denn: Die meisten Unentschieden waren so unnötig wie das jetzige 1:1 beim Schlusslicht Osnabrück. "Wir müssen uns vorwerfen, dass wir das zweite Tor nicht gemacht haben", beklagt Johannes Eggestein, "die Möglichkeiten dazu waren da. Nach der Pause haben wir dann das Spiel aus der Hand gegeben."

"Wir haben zu viel liegen gelassen"

Die Folge war das nächste Unentschieden, und der Torjäger sagt: "Wir haben mit den vielen Remis in dieser Saison zu viel liegen gelassen." Mittelfeldmann Marcel Hartel pflichtet Eggestein bei: "Einige dieser Unentschieden-Spiele hätten wir auch gewinnen können."

Die Aussagen der St. Pauli-Profis halten einer Analyse in jedem Fall Stand. Lediglich bei zwei der acht Unentschieden hatten die jeweiligen Gegner (Düsseldorf und Fürth) ein Chancenplus, in Paderborn war das Chancenverhältnis ausgeglichen, bei den fünf übrigen Partien sprach es am Ende klar für die Hamburger - am deutlichsten ausgerechnet im Stadtderby gegen den HSV. 9:2 stand es da nach Chancen, am Ende aber nur 2:2 nach Toren.

Hauke Wahl weiß, dass zu viele Punkteteilungen die großen Ziele gefährden könnten. "Für uns", sagt der Verteidiger, "geht es um jedes Spiel. Und wir haben in den letzten Partien zu viel liegen gelassen." Eggestein sieht ebenfalls einen klaren Ansatzpunkt für das neue Jahr: "Ich hoffe, dass wir das mit den vielen Unentschieden in der Rückrunde verbessern können, und dass wir schon gegen Wehen Wiesbaden damit anfangen." Damit am Ende statt des Titels Remis-Könige möglichst die Zweitliga-Meisterschaft steht.