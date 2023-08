Die Reise geht weiter: Jäkel läuft für Elversberg auf

Bei RB Leipzig steht Frederik Jäkel weiter unter Vertrag, spielen wird der Innenverteidiger aber auch diese Saison nicht bei den Sachsen. Die Reise führt ihn dieses Mal nach Elversberg.

Zieht das Arminia-Trikot aus, den RB-Dress aber nicht an: Frederik Jäkel. IMAGO/Claus Bergmann

In der Profimannschaft der Leipziger durfte sich Frederik Jäkel noch nicht beweisen, seit Sommer 2020 steht der 22-jährige für andere Vereine auf dem Feld. In der kommenden Saison für Zweitliga-Neuling SV Elversberg. Für Jäkel, vertraglich noch an Leipzig gebunden, geht es erneut auf Leihbasis weiter.

"Frederik bringt großes Potenzial mit, er hat sich in den vergangenen Jahren als Defensivtalent bereits sehr stark entwickelt. Als großgewachsener, robuster und schneller Innenverteidiger wird er eine Bereicherung für unser Team sein", meinte SVE-Sportvorstand Ole Book.

Nach zwei Spielzeiten beim KV Oostende in der belgischen ersten Liga lief Jäkel vergangene Saison 25-mal für Arminia Bielefeld auf, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Für ihn ging es zurück nach Leipzig und nun wieder im deutschen Unterhaus weiter.

Jäkel, der für die deutsche U 18, U 19 und U 21 insgesamt 14-mal spielte, Ist "sehr gespannt auf die Zeit in Elversberg. Die SVE ist ein spannender Aufsteiger und für mich das richtige Umfeld, um mich auch persönlich weiterzuentwickeln."

Schon eine Option für Rostock?

Elversberg ergatterte beim ersten Zweitligaspiel in der Vereinsgeschichte beim 2:2 einen Punkt in Hannover, für die Saarländer geht es nun mit einem Heimspiel am Samstag gegen Hansa Rostock (13 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter. Ob Jäkel da schon eine Option ist, wird sich zeigen.