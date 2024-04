"Die Reise geht weiter": FCS verlängert mit Uaferro

Am Tag vor dem Nachholspiel gegen Unterhaching hat der 1. FC Saarbrücken die Vertragsverlängerung mit Abwehrspieler Boné Uaferro bekannt gegeben. Auch von Patrick Schmidt gibt es gute Nachrichten.

"Ich bin froh, dass die Reise weitergeht", sagte Uaferro am Dienstag im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Nachholspiel des FCS gegen die SpVgg Unterhaching (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Der 32-jährige Abwehrrecke, der neben Defensivkollege Manuel Zeitz (33, seit 2016) dienstältester Akteur beim Drittligisten ist, war 2019 von Fortuna Köln zu den Blau-Schwarzen gekommen und hat sein Konto seither auf 214 Drittliga-Einsätze aufgestockt. In der laufenden Saison sind es 21 in der Liga (ein Tor, ein Assist) und vier im DFB-Pokal.

Thoelke steht gegen Haching bereit

Uaferro ist nach einer Handverletzung einsatzfähig und kann Saarbrückens Abwehr in der heißen Phase der Saison verstärken. Auch im wichtigen Nachholspiel gegen Unterhaching, das mit einem 1:6-Rucksack im Waldhof im Gepäck an die Saar reist.

Wie Trainer Rüdiger Ziehl am Dienstag bekannt gab, kommt Bjarne Thoelke (31) nach Verletzung für einen Einsatz gegen die SpVgg ebenfalls wieder infrage.

Der FCS zählt nach dem 3:0-Erfolg in Dresden wieder zu den heißeren Anwärtern auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Bei einem Sieg über Haching würde der Klub bis auf sechs Zähler an den Dritten Preußen Münster heranrücken - bei dann immer noch einem Spiel in der Hinterhand.

Erinnerungen an Schmidts Horrorverletzung

Beim Stichwort Unterhaching werden an der Saar ungute Erinnerungen wach. Torjäger Patrick Schmidt (30) erlitt beim 0:0 im Hinspiel einen Schien- und Wadenbeinbruch und arbeitet seither auf sein Comeback hin. Ziehl stellte bei optimalem Verlauf eine Rückkehr des Stürmers in Training für den Mai in Aussicht.