"Die Reichen werden reicher": Icon-Kompensation in FC 24 sorgt für Verwunderung

Drei Thunderstruck-Karten sind in EA SPORTS FC 24 fehlerhaft veröffentlicht worden. In einem Fall erstattet der Entwickler gar die Kosten zurück - die Karte darf zudem behalten werden.

Neue Promo - neue Probleme. Zum Black Friday hatte EA SPORTS in Football Ultimate Team (FUT) die Thunderstruck-Promo veröffentlicht. So gab es neue Spezialkarten für aktuelle Akteure als auch für Ikonen. Gemessen an den Leistungen ihrer Klubs, respektive repräsentierten Vereine auf dem analogen Platz gibt es Upgrades.

Zwischen Verwunderung und Verärgerung

Allerdings sorgt die Promo bei den FUT-Spielern von EA SPORTS FC 24 eher für Ärger. Der Grund sind Fehler bei einigen Items. Beispielsweise wurde das Thunderstruck-Objekt von Samuel Umtiti mit einer falschen Gesamtbewertung veröffentlicht. Die als Squad-Building-Challenge zu erhaltene Karte bekam eine 85. Angedacht waren jedoch 86 Gesamtpunkte. Auf dem X-Kanal "EA SPORTS FC Direct Communications" verkündete der Entwickler, den Fehler behoben zu haben. Jedoch beklagen sich weiterhin Spieler über das Fortbestehen des Missgeschicks.

Ein solches gab es auch bei zwei Ikonen - unter anderem Gerd Müller. Hier war das Dribbling-Attribut betroffen, das nun um einen Zähler korrigiert wurde. Etwas kurioser ist dagegen der Fall der Thunderstruck-Icon von Johan Cruyff. Dieses Objekt hätte eigentlich den PlayStyle+ Power-Shot bekommen sollen. Stattdessen wurde dieser gänzlich entfernt und TikiTaka als PlayStyle+ eingestellt.

Bezüglich dessen änderte EA SPORTS nicht nur den PlayStyle+ um, sondern kompensierte sämtliche Spieler, die das Cruyff-Thunderstruck-Objekt auf dem Transfermarkt erwarben. Jene Käufer erhalten also ihre Münzen zurück und dürfen außerdem die Karte behalten. "Das ist doch unfair" oder "die Reichen werden reicher" sind die häufigsten Reaktionen auf X zu dieser Maßnahme. Aktuell kostet das fehlerhafte Item im Durchschnitt sechs Millionen Münzen. Betroffene Spieler würden laut dem Entwickler in den kommenden Tagen im Spiel benachrichtigt.